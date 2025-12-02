【2026綠點將2】音樂才女投身政治 陳瑩「政治性格」多了耐心、毅力

記者盧素梅／台北報導

民進黨內有「漂亮寶貝」之稱的原住民立委陳瑩，將代表民進黨投入2026年台東縣長選舉，熟知她的人，都知道她擁有美國伊利諾州大學，鋼琴和大鍵琴雙碩士，但是為了服務更多的人，毅然決然棄音樂投入政壇。陳瑩接受「三立新聞網」專訪時表示，她從來沒有想過要後悔，而因為具有音樂養成的政治性格，透過音樂訓練帶來的耐心及毅力，讓她更能注意到別人看不到的細節。

陳瑩出生於台東縣，具有卑南族背景。5歲時開始學習鋼琴，在文藻外國語文專科學校·畢業後，就出國留學，先後畢業於楊百翰大學、美國舊金山音樂學院學士、美國伊利諾大學香檳校園音樂系博士班的她，在碩士階段時，雙主修鋼琴、大鍵琴，擁有音樂造詣，最終仍走向政治之路。

陳瑩的政治啟蒙源自她的家庭，她的陳耕元就讀嘉義農林學校期間，代表台灣前進1931年甲子園大賽獲得亞軍；她的父親曾任台東縣縣長、原民會主任委員等職務，家族深耕地方多年。

因為父親陳建年一通電話 音樂才女投身政治路

陳瑩在2004年代表民進黨參選第六屆平地原住民選區立法委員，順利當選，也是該黨唯一一次原住民席次。陳瑩曾經在受訪時回憶，時任總統的陳水扁交付她的父親、時任原住民委員會主委陳建年一個任務，要輔選一位原住民的立委，她的父親想破頭，也找了很多人，後來想說票的轉移也會有困難，就打了通越洋電話問她，剛好有這個機會，願不願意回來參選？

陳瑩回憶，那時她根本不知道政治是什麼，憑著一副「憨膽」，就一口答應。讓她的父親嚇了一大跳，問她要不要多想一點，而當她的父親過兩天再打給她時，她的想法還是一樣。「當時我的想法是我來參選，有機會當立委，可以幫助更多人，從小老師交辦一件事，我會做十件事的個性，也可以說有點雞婆。」

陳瑩2004年代表民進黨參選第六屆平地原住民選區立法委員，初試啼聲就順利當選，2008年由於選情艱困，因而轉戰不分區當選；2012年，她被排為不分區立委第17名，但民進黨最終僅獲13席，三連霸失利。卸任後的陳瑩，重走音樂路，積極規劃開演奏會，也考慮籌設原住民藝術村，希望幫更多原住民發揮藝術、音樂方面專長，並增加原住民工作機會，繼續經營基層。



陳瑩於2015年4月8日再度獲得民進黨徵召，投入2016年平地原住民立委選舉，最終以17,052票、18.02%第三高票當選平地原住民立法委員，也是暌違四年重回立法院，同時也是該屆唯一的卑南族立法委員，接著在2020、2024年都當選平地原住民選舉區立委。

長年音樂訓練 陳瑩「政治性格」多了耐心、毅力

如今陳瑩已擔任五屆立委，對於當年放棄音樂路是否會感到遺憾？陳瑩表示，她從來沒有想過要後悔，反而音樂訓練讓她養成的一些特質，對於政治路也有不少幫助。她舉例，音樂訓練注重細節，會觀察到一般人沒注意到的細節，還有音樂要不斷地練習及修正，並做上千次，甚至上萬次的練習，也讓她培養了耐心、毅力。

陳瑩進一步指出，音樂表演上台前一定會很緊張，而緊張會影響演出水準，所以一定要努力克服，讓自己站在台上可以「從從容容，游刃有餘」，這個訓練運用在政治上，遇到重大事件或突狀況時，她可以臨危不亂，冷靜思考，找出解決方法，評估好才出手。

「當練習一首曲子碰到不順的地方，需要檢討，要找出不順的地方，不能重覆做錯誤的練習，這樣絕對會有問題。這時要拆解曲子，找出錯誤的地方，再繼續練習。」陳瑩這樣說。她也認為，這樣的訓練，放在政治上，讓她在碰到問題時，會先跳開，進行另類思考，不要一味地陷在問題點上，而在跳出問題氛圍後，再去看問題，反而容易找出解方，音樂一樣、政治也一樣。

雖然全心全力投入政治，但她擔任立法委員期間，也曾多次舉辦音樂相關的募款活動。 像是她曾於2011年12月17、18日在台中及台北舉辦募款音樂會，與福爾摩沙室內樂團合作演出。此外，她也曾於2005年9月18日為原住民兒童福利團體舉辦募款音樂會。

競選歌曲不假他人之手 陳瑩也幫同黨立委操刀

還有，她在立委競選期間也自創曲《大手牽小手》，自己做詞做曲也自己唱，她說，這首歌名，逆向操作，一般競選歌曲都是慷慨激昂，但溫柔是最厲害力量，希望大家用大手把她的小手牽進立法院，展現了她的音樂長才。

此外，陳瑩特別感謝莊瑞雄認養台東，還幫替他寫了「雄讚」這首歌，跟著宣傳車四處播放。陳瑩說，雄讚宣傳車出去跑，大家都以為莊要選縣長，其實她寫歌是當煙霧彈，不希望對手太早注意到她，真心歡迎鎮遠大將軍（莊瑞雄）來台東輔選。

陳瑩透露，她也幫同黨立委，正在拚嘉義縣長黨內初選的立委蔡易餘寫了一首歌，尚未發表，不過這首「雄讚」這首歌有異曲同工之妙，可以讓選民一聽就能朗朗上口，也讓人佩服陳瑩這位音樂才女的造詣。至於競選台東縣長的競選歌曲做好了嗎？陳瑩表示，還沒有，還沒有時間做詞做苗，選民要聽到還要再等等。

