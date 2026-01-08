【2026綠點將3】型男綠委再戰百里侯！劉建國心心念念打造幸福雲林

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委劉建國一直是黨內「型男立委」的代表，外型高瘦的他，2009年參與立委補選時，為了使自己看來成熟，刻意留了山羊鬍，沒想到帶動型男風潮；當選時為兌現隨口說「選贏就刮鬍子」諾言，還真的剃掉，這一段也讓他的名聲更為響亮。此外，劉建國也是黨內的「黃金單身漢」，感情世界一直成謎。

劉建國1969年生於雲林縣，1994年首度參選斗六市民代表是落選頭，1998年竟第一高票當選，任滿一屆市民代表後，2002年挾著高人氣參選縣議員成功，2006年再選連任又是第一高票。2008年劉建國轉換跑道選立委失利，隨後對手因賄選遭判當選無效定讞而解職，參與立委補選於2009年9月在補選中勝出，當選第七屆立委，並且連任至今，已經是五連霸立委。

劉建國出身弱勢家庭，身為工人的父親在他上小學前，因意外過世，變成單親的劉媽媽獨自帶大五個孩子，一家人住在低矮的土角厝。劉建國說，他以前就是給人家救濟的對象，有被列冊，而因為家境清寒，母親會叫年幼的劉建國騎著腳踏車到宮廟領取捐助，他還說當時他把醬油、沙拉油放在腳踏前的籃子裡，然後5斤的白米放在後座，並用後座的夾子固定住，以免掉落。

因為出身弱勢家庭，劉建國透露從政的念頭，「因為想要幫助弱勢的人」，但是母親曾極力反對說，「你是什麼背景，你跟人家在選這個」。劉建國受訪時則表示，坦白地講，「當時就是臭屁啦，你當民意代表、當公職人員，用比較直白的台語說，臭屁是要有實力的；若轉成比較文雅的國語，就叫做正義。不夠臭屁的人就不夠正義，這個正義就是會路見不平、拔刀相助。另外一點，就是要雞婆，有時選民的雞咬到隔壁的鴨，或是夫妻吵架都要協調，還有小孩跟老師五四三，選民也是會找你。」

可能看到很多弱勢階層的痛苦與無奈，因此他會在104年開始推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，針對低收入戶，中低收入戶，還有長期安置的兒童。劉建國說，這種家庭才真的需要，你要讓孩童從小有競爭，這些兒童的家長只要每個月存1250元，政府就一樣存1250元到一個專戶，兩個加起來就是3萬元，如果從1歲到18歲，就是54萬，就會成為弱勢孩子成年後的第一桶金，他要去就學，做小本生意，要跟人家合作做什麼都有機會。劉建國說兒少發展帳戶，他老早就在做了，結果國民黨現在才在推「台灣未來帳戶」。

劉建國在2022年競選雲林縣長時，對手是前縣長張榮味的妹妹張麗善，他當時就批評「哪有縣長哥哥當完換妹妹？立委妹妹當完給哥哥選？」，喊要下架「雲林張家」，但不幸落敗。但是在「雲林張家」長期執政下，帶給雲林縣是什麼？就是人口不斷流失，人民幸福指數低落，根據人2025年《經濟日報》針對20縣市所做的幸福指數調查，雲林縣敬陪末座。

這次捲土重來，劉建國可能要遇上張榮味的女兒、張麗善的姪女。劉建國強調，「我爭取預算的能力，我擘劃上的思維，我敢自豪地講，我對雲林人，我絕對可以做到，去保護大家，我至少可以協助大家把長輩保護好，照顧好，厝裡的長輩如果可以照顧好，兒孫出門賺錢免煩惱，家庭及台灣社會才會好，台灣才會更加好。」

因為出身基層的弱勢家庭，以及成長過程受到鄉里的照顧，「幫助弱勢的人」這樣的想法，不但成為劉建國從政的初衷，也是他多年來一直在政壇打滾的他，心心念念都是希望打造幸福雲林。至於感情世界，這位「黃金單身漢」則不願意多談。

