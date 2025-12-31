2026縣市長提名 徐國勇透露下週討論中部縣市

2026縣市長提名 徐國勇透露下週討論這個縣市。(中時資料照)

2026地方選舉，民進黨台北市長及桃園市長人選，人選不斷傳出，選對會目前最新進度；民進黨祕書長透露，選對會下週討論的重點，應該是會在中部縣市。

徐國勇今受訪指出，對於縣市長提名，他的目標就是希望在農曆年前，但是事實上，選對會是按照步驟、一步、一步的進行，所以像台北市，其實人選有，而且大家也相信應該不少，有好幾位，正在尋一個最適當的。

他說，每一位都是最優秀的，只是要選一個最適當的，優秀之餘，要選一個在這個時機，能夠打勝仗的人；至於桃園市，也是有人選，不過選對會這個禮拜沒有開，是明年1月7日早上十時，選對會繼續召開。

【看原文連結】