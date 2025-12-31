2026縣市長提名！民進黨拍板童子瑋出征基隆 陳素月選彰化、劉建國戰雲林

隨著2026選舉腳步逼近，民進黨今（31）日召開中執會，正式拍板徵召民進黨立委陳素月參選彰化縣長、基隆議長童子瑋參選基隆市長、民進黨立委劉建國參選雲林縣長。黨主席賴清德在記者會上致詞時表示，3位被提名人具有一個相同特質，就是深耕基層，有非常好的民意基礎，同時在議會都是專業問政，獲得民眾一致肯定。

賴清德細數，童子瑋是基隆在地人，熱心公益，擔任基隆市體育會跆拳道主委、登山會理事長、籃球協會副主委，2027世界杯籃球賽亞洲區比賽，童子瑋是代表隊領隊。從政完全是出於對土地的感謝，認為理想用講的不夠，應該實地去執行。一開始長輩並不支持，所以童子瑋首次選舉用無黨籍參選，沒有黨的資源、也沒有家中長輩奧援，靠市民支持高票當選。

廣告 廣告

賴清德指出，這次童子瑋願意接受徵召參選，因為他希望讓基隆回復到過去光榮的港都，過去基隆是台灣頭，有繁榮的過去，但因為時代演變漸漸退去光環，一直到林右昌八年讓基隆重新升級，很可惜過去4年基隆又再次停頓；而童子瑋推動30年沒更新的廟口自來水管更新、基隆獅球嶺現代觀光夜景平台，他願意用經驗、專業，推動基隆回到雨都的繁華。

民進黨31日舉行縣市長提名記者會，圖為基隆市長提名人童子瑋。（柯承惠攝）

賴清德接著介紹，陳素月做事踏實，把民眾當作自己的家人，像月亮的光芒一樣溫柔、幫助需要的民眾，過去也是兩屆彰化縣議員、四屆立委，更曾拿到創彰化縣立委選舉紀錄最高票超過十萬票，且在國會問政一流、基層經營備受肯定，過去也推動幾項建設對彰化發展深遠。高鐵2015年在彰化開站，但可惜沒有和台鐵串連，也是因為陳素月的努力，現在田中支線已經動土，未來台鐵會串連高鐵，讓彰化交通帶來不一樣的發展；他形容陳素月就像阿信一樣，單親媽媽照顧小孩又要問政服務民眾，但從來沒有叫苦，而且表現傑出。

民進黨31日舉行縣市長提名記者會，圖為彰化縣長提名人陳素月。（柯承惠攝）

最後，賴清德說，雲林縣父老鄉親都清楚劉建國是艱苦小孩出生，從小跟母親相依為命，劉建國特別關心弱勢民眾，也在雲林成立社會關懷協會當會長，為了照顧窮苦人家，他也很有骨氣，年輕時為媽媽爭一口氣，後來對社會公益非常有抱負，從斗六市民代表做起、當了兩任議員連續5任資深立委，擔任跨黨派團體的厚生會長，問政專業是傑出的政治人物。

賴清德說明，劉建國任內推動對雲林發展重要的建設，包含斗六分院虎尾醫療大樓興建、老人醫療研究中心，雲林醫療資源相對不足，從2019年開始不斷持續爭取，一直到今年上個月才動土，過程前後有六年，可以看出他堅毅的精神；另外還有虎尾溪整治，劉建國向中央爭取，未來虎尾溪可以解決水患問題，他關心弱勢、照顧雲林縣父老、爭取醫療資源、同時也爭取重大建設，是最適合的下一任雲林縣長人選。



更多風傳媒報導

