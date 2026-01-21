2026縣市長提名 鄭麗文：不會因任何人改遊戲規則

國民黨備戰2026年縣市長選舉，但台中市、新竹縣長提名均陷入僵局。國民黨主席鄭麗文今天(21日)在中常會詳細說明協調與初選規則，並強調國民黨不可能因為任何一個人的特殊需要而改變遊戲規則，否則制度就蕩然無存。她也呼籲各陣營要進行君子之爭，不要忘記真正的對手是誰。

為備戰2026年地方選舉，國民黨展開各地提名協調作業。其中，新竹縣長選舉提名先前已拍板採民調7成、黨員投票3成的初選方式決定人選，但有意參選的立委徐欣瑩不滿，仍主張採全民調，讓提名作業陷入僵局。此外，台中市長選舉提名也仍在協調產生人選的方式。

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文21日在中常會發表談話時表示，公平的遊戲規則是奠定未來團結的重要基礎，全黨上下都希望大開大闔、遵守制度，國民黨會一改過去的醬缸文化，黨中央也沒有內定人選、更不會黑箱作業。

鄭麗文也詳細說明提名過程的協調與初選規則。她指出，國民黨對於各級選舉都有初選辦法，但若能協調產生人選，就不必進入初選；如果協調過程僵持不下或協調不成，便進入初選程序。進入初選後，仍可協調進行方式，但須採共識決，若無法形成共識，就回歸國民黨的規定，這就是行之多年的遊戲規則，不會因為任何人改變。鄭麗文：『(原音)要合乎黨內程序跟遊戲規則，不會因為任何一個人特殊的需要而改變遊戲規則，否則每一個縣市都有特殊要求、都有不同考量，制度就蕩然無存、爭議就會不斷產生，最後就沒有公平、公正的遊戲規則，也難以要求黨員同志團結 。』

談到台中市長選舉提名，鄭麗文說，目前候選人有不同想法，黨中央也不斷溝通，外界無須過度焦慮。她也呼籲各陣營要進行君子之爭、展現運動家精神，不能忘記真正對手是誰。

鄭麗文指出，待國民黨完成宜蘭縣長、新北市長、嘉義市長選舉提名後，就會立即跟民眾黨溝通，開啟藍白協調機制，希望在最短時間內完成提名。