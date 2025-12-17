2026縣市長選舉首波提名規模縮水 國民黨：月底前僅提名高雄、台南、屏東

國民黨副秘書長李哲華。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

迎戰2026縣市長選舉，國民黨腳步放緩，原預計月底前完成爭取連任6縣市與艱困再戰3縣市的縣市長人選提名，確定規模縮水。國民黨組發會主委李哲華表示，目前確定僅有艱困選舉的台南市、高雄市、屏東縣月底前處理。

李哲華表示，國民黨6個要連任縣市，依照提名辦法，現任縣市長已經算逕予徵召爭取連任，是很單純的選區，通過常會只是形式，但現階段就先讓現任縣市長們先專心縣政、市政，避免他們在議會質詢、失焦。

李哲華舉例，4年前台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜爭取連任的提名，到8月才完成，此次對爭取連任縣市長的提名，也沒有時間壓力。

3艱困選區中，目前台南市長選舉除再戰的立委謝龍介外，前立委陳以信也表態爭取黨提名參選。李哲華說，依照提名特別辦法，其實可直接徵召謝參選，但陳在地方深蹲很久，希望黨給他一點時間衝衝看，會用內參民調評比。

