2026總統府元旦升旗時程出爐 活動亮點、交管動線一次掌握

2026年即將到來，總統府1月1日元旦升旗典禮現場將發放限量小國旗，邀請全體民眾一起揮舞國旗、齊唱國歌。北一女樂儀旗隊、玫瑰墓樂團、國中小學童街舞團隊、金曲歌手阿洛・卡力亭・巴奇辣、三軍樂儀隊等也將帶來精采的表演。另外升旗典禮結束後，總統府將進行全館大開放，同時還有各種市集、展覽，有興趣的民眾千萬別錯過。

元旦升旗典禮早上6點30分正式舉行，民眾可於清晨4點30分起通過安檢進場。本次典禮以「健康台灣 團結守護」為主題，展現醫事夥伴與全體國民團結守護台灣健康的豐沛能量。一系列活動將從5點開始，由北一女中樂儀旗隊以組曲演出為活動暖場，接著由「玫瑰墓樂團」透過音樂傳達生命教育理念；隨後，台北市國中及國小學童街舞團隊帶來嘻哈版的國民健康操，續由金曲歌手阿洛・卡力亭・巴奇辣以來自花蓮馬太鞍部落的歌聲傳達對鏟子超人們的感謝，國防部三軍樂儀隊也將於府前廣場帶來操演展示。

廣告 廣告

總統府元旦升旗流程。圖／總統府提供

總統府於早上9點開放參觀，參觀區域則包括府前廣場、正大門、車廳、2樓敞廳、3樓大禮堂及部分迴廊、1樓展場（含9個常設展主題展區、3個特展空間）、迴廊、南苑、北苑、郵局、紀念品中心等區域。參觀展覽部分，當日府內1樓展場除原有的常設展外，也有文化部的漫畫特展（Vol. 1 武俠篇：沾水筆下的武林），以及中職聯盟的12強冠軍金盃特展（BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路）；此外，由經濟部主辦的「韌x體³ Resilient Taiwan」特展，也將在同日開展。

而在南苑、北苑及參觀出口將設置「百工百味．台灣老店市集」與「TEAM TAIWAN棒球應援商品快閃市集」；並於下午2時至3時在大禮堂舉辦2場次節電宣導及台灣電力APP推廣活動。不過提醒要參觀的民眾，當天必須由寶慶路與博愛路管制哨進府，於力行樓前方排隊、安全檢查後由正大門進入；民眾可攜帶照相機或手機進府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則；攝錄影機、大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入。

總統府開放參觀時間與區域。圖／總統府提供

另為配合活動進行，總統府當天實施三階段交通管制（視狀況提前或延後），請民眾注意管制訊息配合改道，相關管制時間及範圍如下：

第1階段： 管制時間：114年12月31日(星期三)21時至115年1月1日(星期四)4時30分。 管制範圍：博愛路(不含)以東、寶慶路(含)以南、公園路(不含)及懷寧街(含)以西、貴陽街一段(含)以北。 管制原則：人員、車輛管制，憑證入場。 第一、二階段管制時間、範圍。圖／台北市交通局提供 第2階段： 管制時間：115年1月1日(星期四)4時至8時。 管制範圍：博愛路（不含）以東、中山南路（不含）以西、衡陽路、襄陽路及常德街（不含）以南、愛國西路（不含）以北範圍內之相關路段（視民眾離場狀況彈性開放道路）。 管制原則：車輛管制。 第3階段： 管制時間：115年1月1日(星期四)8時至15時。 管制範圍：寶慶路（不含）以南之重慶南路及懷寧街、公園路（不含）以西之凱達格蘭大道、貴陽街一段（不含）以北之重慶南路與懷寧街範圍內之相關路段（視設備撤場進度彈性開放道路）。 管制原則：車輛管制。 第三階段交通管制時間、範圍。圖／台北市交通局提供

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

台鐵「加開41列次」 跨年夜徹夜疏運

2026年高雄市政府新制 讓市民雄幸福

跨年夜、元旦天氣曝光！全台第一道曙光在這裡