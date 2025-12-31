2026總統府升旗、路跑流程出爐 周邊三階段交管、封路改道動線一次掌握

2026年即將到來，總統府日前公布1月1日元旦升旗典禮流程，當天還開放讓民眾入內參觀。另外，台北市政府前也將舉辦元旦升旗路跑，邀請大家一起進行「新年第一跑」。

為配合相關活動，北市府針對總統府周邊以及元旦升旗路跑路線，實施分階段交通管制。以下整理相關活動資訊以及交通管制，提醒民眾提前留意路線改道，以免影響行程。

總統府元旦升旗活動

總統府2026年元旦升旗活動以「健康台灣．團結守護」為主軸，向長期守護國人健康的醫護人員致敬，期盼透過典禮，凝聚團結的力量。當日上午4時30分起開放民眾進場，5時起進行一系列表演活動，6時30分開始升旗典禮。

總統府元旦升旗活動流程。（圖／總統府提供）

總統府也在當日上午9時至下午4時對外開放參觀，提醒要參觀總統府的民眾，必須由寶慶路與博愛路管制哨進府，於力行樓前方排隊、安全檢查後由正大門進入。民眾可以攜帶相機或手機進府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則。攝錄影機、大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場也備有置物櫃供置放物品。

另外，南苑、北苑及參觀出口也有設置市集，下午2時至3時也會在大禮堂舉辦節電宣導及台灣電力APP推廣活動。

總統府將在元旦當天上午9時至下午4時對外開放參觀。（圖／總統府提供）

為配合活動進行，總統府周邊區域自27日8時起至1月1日下午3時，分階段實施各項交通管制措施，請民眾注意管制訊息配合改道，相關管制時間及範圍如下：

設備搭建交通管制

管制時間：12月27日（六）8時至12月31日（三）21時。

管制範圍：凱達格蘭大道【重慶南路(不含)以東至懷寧街(不含)以西】外側兩線道(臨南廣場)。

總統府升旗典禮設備搭建管制示意圖。（圖／台北市政府交通局提供）

升旗典禮實施三階段交通管制（視狀況提前或延後）

第1階段

管制時間：12月31日21時至2026年1月1日4時30分。

管制範圍：博愛路(不含)以東、寶慶路(含)以南、公園路(不含)及懷寧街(含)以西、貴陽街一段(含)以北。

管制原則：人員、車輛管制，憑證入場。

第2階段

管制時間：2026年1月1日上午4時至8時。

管制範圍：博愛路（不含）以東、中山南路（不含）以西、衡陽路、襄陽路及常德街（不含）以南、愛國西路（不含）以北範圍內之相關路段（視民眾離場狀況彈性開放道路）。

管制原則：車輛管制。

總統府升旗典禮交通管制示意圖。（圖／台北市政府交通局提供）

第3階段

管制時間：2026年1月1日上午8時至15時。

管制範圍：寶慶路（不含）以南之重慶南路及懷寧街、公園路（不含）以西之凱達格蘭大道、貴陽街一段（不含）以北之重慶南路與懷寧街範圍內之相關路段（視設備撤場進度彈性開放道路）。

管制原則：車輛管制。

總統府升旗典禮交通管制示意圖。（圖／台北市政府交通局提供）

YouBike微笑單車管制

2026年1月1日上午4時至8時暫停營運站點：捷運臺大醫院（1號出口）、捷運臺大醫院（4號出口）、弘道國中、法務部、臺北市第一女子高級中學、臺北市立大學（博愛校區）、國家圖書館、捷運中正紀念堂站（6號出口）。

12月31日21時至2026年1月1日15時暫停營運站點：介壽公園。

台北市交通局提醒，為維護交通順暢與安全，請民眾提早出門，遵守現場交管人員指揮，改道通行。另管制區周邊請勿違規停車，並遵守現場員警指揮疏導，避免造成交通管制區域周邊道路壅塞。

台北市政府元旦升旗路跑

元旦升旗路跑活動將於2026年1月1日上午8時，在台北市政府前廣場盛大開跑，今年路跑主題為「迎新年第一跑 健康開啟新年度」，象徵新年起跑、活力開端。體育局指出，活動不僅鼓勵市民與家人共跑共樂，更藉由這項活動凝聚城市向心力，傳達正向能量。

本次路跑全程約3公里，路線自市民廣場出發，沿仁愛路四段至敦化南路圓環前折返，再回到市民廣場作為終點。路線平緩適合親子及各年齡層民眾參加，完賽還可獲得大浴巾、獎牌、電子完賽證明等實用參賽禮，還可參加抽獎活動，包含機票、咖啡機、吸塵器等多項人氣獎品，為新年增添驚喜。

台北市政府元旦升旗路跑流程圖。（圖／台北市政府體育局提供）

為迎接元旦升旗路跑，當日上午7時50分至9時10分，仁愛路（逸仙路至敦化南路）及基隆路（1號道路）將配合賽道進行交通管制，其中仁愛路外側車道仍維持通行。為避免車流湧入賽道周邊影響活動進行，仁愛路往北方向將擴大管制至忠孝東路，往南方向則擴大管制至信義路，穿越仁愛路的車輛建議改道行駛基隆路地下道或敦化南路。

此外，台北市政府前地下停車場車輛，活動期間改由松壽路出入口進出；行人穿越仁愛路時，將由義交或員警視跑者人潮，引導行人安全通行。為配合跨年活動撤場作業，市民廣場（新仁愛道路）及市府路（松壽路至松高路）也將持續實施交通管制至2026年1月2日中午12時。

台北市政府元旦升旗路跑交通管制。（圖／台北市政府體育局提供）

體育局指出，活動當日將會同警察局及相關單位，加派人力進行交通疏導與安全維護。另因元旦假期人潮眾多，建議參加活動或行經該區的民眾多加利用大眾運輸工具，搭乘捷運至臺北101／世貿站或市政府站後步行前往。