2026總統、副總統春聯亮相 「七喜春來」祝國人迎春順達

總統府今天(29日)公布總統、副總統2026年紅包袋、福袋、賀卡及春聯，其中，春聯「七喜春來」代表「平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情、和樂」，並有祝福國人「幸運好事、迎春順達」的意涵。

為迎接2026年(歲次丙午)「馬」年的到來，總統府特別製作總統、副總統賀年卡及春聯、紅包袋、福袋，傳達總統及副總統的新春祝福，總統府29日召開記者會，相關成品正式亮相。

總統府秘書長潘孟安致詞時，向國人介紹2026年的總統、副總統春聯為「七喜春來」，賀詞是由台語文學家白聆所發想，由書法名家余天賜代筆揮毫；「七」是代表12生肖中排行第七的馬，「七喜」也代表七種不同的喜事與祝福，搭配書法家蒼勁有力的筆觸，祝福國人在馬年事事順利，榮景興盛，台灣昂首向前。潘孟安說：『(原音)在馬年大家都有幸運好事、迎春順利的意涵。另外也特別邀請余天賜書法家提七喜春來這樣的字，蒼勁有力的筆觸，隨著國家的發展更蒼勁有力，迎接國家新的一年的到來。』

總統府發言人郭雅慧則進一步說明，此次春聯賀詞「七喜春來」除了數字「七」代表完美與幸運；「七喜」則是指平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情、和樂。「春來」指新春到來，代表美好佳節、春來日暖、內心喜悅、生機蓬勃之意涵。而春聯設計賀詞旁的「丙午」二字也藏有小彩蛋，在字形設計上，「丙」字印有台灣最高峰、玉山的剪影，「午」字則融入馬頭剪影的視覺意象，象徵著國家精神高度以及全體同胞共同的仰望方向。

設計師陳于峰則說明，2026年的福袋、賀年卡是以「馬」的元素作為設計整體元素，包括馬的本身、馬蹄跟馬的韁繩，並選擇十分喜氣的紅色、黃色、金色作為整體色調。另外，由於2026年賀卡的致贈對象為各國正副元首、政要、國際友人、海外僑領與中央、地方首長、民意代表等，因此信封套是選用灰色，代表內斂與沉著，但開啟賀年卡後便呈現亮眼、喜氣的紅色，並看到祝福語「奔騰的年代，台灣昂首向前」，象徵台灣在2026年充滿自信、穩固步伐、勇敢向前的精神。

總統府也說明，從明年1月31日至2月13日，民眾都可配合總統府開放活動時，至總統府索取春聯及紅包袋，也可到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取。福袋則預計總統、副總統在農曆春節期間走春時發送給民眾。總統、副總統電子賀卡則已放上總統府官網，民眾可透過電子郵件及社群平台分享。(編輯：沈鎮江)