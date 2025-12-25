2026總預算被藍白卡住！王定宇曝國防新預算780億元受阻 影響台美協訓、F-16裝備

立委王定宇呼籲藍白盡快讓總預算、國防預算進入審查。資料照。李政龍攝



立委王定宇今（12/25）表示，2025年已經到最後一個禮拜了，2026年度總預算還被在野黨擋在程序委員會外，國防部5614億元預算仍未能付委審查，尤其是新增計畫780億元無法動支，攸關國軍作戰能力，有的合作案更是錯過了，很難再爭取，呼籲藍白別再綁架預算案，應盡快審查。

王定宇表示，到現在為止，2026年度總預算仍被藍白聯手擋在程序委員會外，「連一毛錢都不讓你審查」，國防部明年度歲出預算5614億元也受影響。

王定宇說，依照規定，如果立法院不審預算，只能延續2025年既有的預算執行，因此新興、新增計畫的預算無法動支，估計780億元，約佔整體預算14%，「但是影響國家安全遠遠大過這14個百分比」。

王定宇指出，新興及新增計畫包括「戰傷手術及急救醫療設備整備」軍事醫療投資計畫等。

其餘影響則有「M-2000等七型機零附件戰備存量需求」、「標槍飛彈籌補」、各型機艦、戰甲砲車裝備維保與彈藥籌補及指管系統維護等。以及「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」與「F-16型機作戰支援莢艙暨武器彈藥籌購案」等武器裝備付款及交運。還有，國軍赴美受訓、或請教官來台協訓，都恐怕無法進行。

王定宇表示，國防預算無法審查，不僅影響國軍戰力，對國際也釋出「台灣沒有決心保護自己」的錯誤訊息，衝擊到後續軍事採購等，這些計畫有的可能只是延後推展，但有的若是錯過了這個機會，未來要再爭取將難上加難。

王定宇說，如果透過綁架預算審查、不審預算來逼迫行政單位接受藍白通過的違憲增加預算支出決議，行為本身就是違反憲法規定，希望藍白盡快讓年度預算進入審查，「這是立法委員的本分」。

