2026總預算還卡在立院 賴.卓喊話趕快審查通過

2025年都要過完了，結果2026年的總預算都還沒在立法院審查。總統賴清德、行政院長卓榮泰參加客家貢獻獎頒獎，都喊話希望立法院盡快審查完、別讓新政策上路被阻礙了。

2025年客家貢獻獎獎狀，一一頒給獲獎者，總統賴清德參加表揚活動，大讚客家幣活絡客庄活，明年能不能延續，要看藍白。

賴清德參加2025年度客家貢獻獎頒獎典禮。（圖／民視新聞）





總統賴清德：「（今年發行超過）28萬5千份客家幣，（希望立院）中央政府總預算能夠盡速通過，讓所有政策在推動的時候，都沒有任何阻礙。」

行政院長卓榮泰：「中央政府總預算到現在，還沒有辦法順利的審查，不要說審查預算書一頁都還沒有翻，一個字都還沒看，一塊錢還沒有審。」

不止客家幣5100萬元受影響，要辦浪漫台三線藝術季、流行音樂演唱會等1億5000萬；客發中心工程款5500萬；照護站與知識體系補助4000萬等開銷，卡了3.42億。府院高層請在野黨高抬貴手。諷刺的是，卓榮泰去視察第一果菜市場，會被台北市副市長李四川要預算。

台北市副市長李四川：「冷鏈系統跟拍賣的這個系統，因為到現在為止，在這個核定的計畫，還沒有接受核定，那今天也希望院長，能夠帶來我們新年的禮物，給我們這個補助。」

行政院長卓榮泰：「我們透過預算的方式，能夠把它盡速來核定下來，那這個部分也要請農業部，未來在補助的過程當中，配著這個工程的進度，適時的完成全數的補助。」

總預算被卡，就算想幫也拿不出來，沒想到藍營沒聽進去，狂轟"行政院照立院三讀，如實編列軍人加薪再說"。

立委（國）李彥秀：「立法院三讀通過的法律，都可以不副署或不執行，也不編列軍人加薪，立法院未來要如何審查，明年度違法的預算。」

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱：「無視於自己違反預算法的義務，而強要行政院去接受，一個可能違憲的法案，這是說不通的。」

總預算審查連兩年都因政治因素延宕，朝野對立加劇的情況下，似乎找不到解方。

（民視新聞綜合報導）

