2026繼續抗綠！民眾黨將缺席元旦總統府升旗 黃國昌赴新北爭支持

明（1/1）天清晨總統府前將舉辦元旦升旗典禮，雖然國民黨主席鄭麗文表示將出席典禮，盼朝野和解、化解憲政僵局，但民眾黨主席黃國昌確定不出席，而是赴新北市元旦升旗活動，備戰2026新北市長選舉。值得注意的是，今年元旦府前升旗典禮，時任民眾黨主席柯文哲因被羈押而缺席，但仍派出中央委員林富男代表出席，不過據了解，民眾黨將不會派人參與明天典禮，似乎要徹底對抗民進黨。

民眾黨今天傍晚公布黃國昌明日行程，黃將在上午10時參加新北市元旦升旗活動，據了解，黃國昌不會參加府前升旗典禮，民眾黨不會派人參與。

值得注意的是，今年元旦柯文哲因被羈押而缺席府前升旗典禮，民眾黨也砲轟京華城案是民進黨司法迫害，但仍然派出林富男代表出席，不過今年完全未派員缺席，似乎定調新一年將繼續對抗民進黨。

