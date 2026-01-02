2026美元展望》降息循環下的政治角力 專家：「先跌後漲」的轉折與新生

2026年的美元究竟是延續頹勢，抑或在下半年的政策紅利中「翻牆」重生？美聯社



2025年在美國聯準會（Fed）降息鐘聲與川普政府的關稅烽火中，美國走過一段從強勢回落到震盪尋底的轉折之路，隨著利率優勢淡化，美元指數在去年底以近一成的貶值幅度收官，將市場懸念帶入2026年。面對Fed主席更換，以及川普對「弱勢美元」的公開期待，2026年的美元究竟是延續頹勢，抑或在下半年的政策紅利中「翻牆」重生？本報專訪台經院研究六所所長吳孟道與台新銀行首席外匯策略師陳有忠，從政治意志與債市實戰兩大緯度，預測今年的匯市變局。

回顧2025年 從強勢巔峰到降息陰霾下的撤退

美國總統川普主張弱勢美元，且積極物色Fed主席人選，種種舉措恐讓美元持續走弱。美聯社

邁入2026年之際，回顧過去一年，美元走勢無疑是一場從「高點盤旋」到「秩序撤退」的轉折過程。在2025年上半年，美元一度受惠於美國經濟的相對強韌以及與全球主要國家的利差優勢，美元指數（DXY）長期在100至105的區間內強勢震盪。然而，隨著通膨數據逐步回落至Fed的目標區間，貨幣政策的轉向成為年度主旋律。

到了2025年下半年，Fed正式敲響降息鐘聲，分別於9月、10月與12月三度降息，累計下調3碼，將聯邦基金利率區間壓低至3.5%至3.75%，徹底改變資金流向，儘管市場對降息的反應逐漸出現「利多出盡」的鈍化現象，但美元的支撐力道已明顯轉弱。

此外，川普上任後的關稅政策在法律層面遭遇挑戰，部分對等關稅因違憲爭議可能面臨裁決否決，這不僅造成市場對美國財政收入的疑慮，更引發美債殖利率的劇烈波動，在此不確定性與降息預期的交織下，美元在2025年底，以近一成的貶值幅度收官，為2026年的走勢埋下伏筆。

吳孟道：川普意志下的弱勢美元 恐難見大幅回升

台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道。徐筱嵐攝

對於美元的前景，台經院研究六所所長吳孟道分析，目前在整體的貨幣走勢中，幾乎看不到能支撐美元出現大幅度回升的變數，美元今年將持續受到政經多重力量的推擠，朝著貶值方向前進，尤其是來自政治端的強大壓力。

吳孟道指出，川普對於「弱勢美元」有著極深的期待，無論未來Fed主席人選由誰接任，其用人邏輯就是要貫徹意志，即便外界質疑美國經濟表現優異理應撐起強勢匯率，但以川普的思維來看，經濟表現還可以「更好」，而促成經濟更突出的手段正是透過美元走貶來強化競爭力。

進一步從基本面解析，吳孟道觀察，美元過去一年的波動幾乎與利率同步，目前美國利率水平約在3.5%到3.75%之間，若要朝向3%的中性利率靠近，意味著今年至少還有2碼以上的降息空間，對美元無疑是巨大的衝擊。

同時，美債利息支出已突破1兆美元，面對財政壓力沉重，川普欲透過產業關稅彌補赤字，但232條款的貿易調查，包括半導體、機器人、醫材等，帶來長期的不確定性，對於美國自身經濟與美元地位皆非利多。吳孟道預測，美元將朝向貶值方向，但貶值幅度不會太快，畢竟目前尚無強大的經濟體能取代其地位，美元指數今年將在95到100之間盤整，不容易跌破90價位。

陳有忠：上下半年走勢分歧 期中選舉將成美元救星

台新銀行首席外匯策略師陳有忠則提出「先跌後漲」的階段性觀察。他認為，今年上半年將延續2025年底的疲態，美元正處於降息循環的陣痛期，加上景氣相對低迷與Fed主席更換的預期，市場對美元的信心仍顯不足，況且，美國最高法院即將對關稅政策合法性做出裁決，財政上的內憂外患，使得上半年難有起色，必須等到下半年政策紅利釋出才有反轉機會。

至於下半年的反轉契機，陳有忠直指，就是「將於年底登場的美國期中選舉」，川普為了拉抬聲勢並避免陷入跛腳政府的窘境，從上任迄今的「棒子」理論，將有機會轉為「胡蘿蔔」策略，祭出足以刺激股匯市的紅利政策，屆時，即便有降息題材，也會被回流的資金熱潮所稀釋，美元翻牆回升的機率將大幅提高。

在投資布局上，陳有忠特別針對美債和美元進行詳盡的分析。他直言，許多人在等降息循環的主升段，但聰明的投資者是在「初升段」就開始布局，「美債殖利率從年初的4.8%，一路下滑到4.1%左右，就是一個典型的趨勢訊號」，市場預期與Fed的舉動會讓殖利率走走停停，但「一波比一波低」的趨勢已然成形。

美債「初升段」訊號已現！ 上半年分批打底、下半年坐收紅利

美元與美債殖利率走勢相互牽動。美聯社資料照

陳有忠提醒，投資人要關注3%的多空分水嶺，當10年期美債殖利率來到3.5%以下，雖然降息力道恐因景氣韌性而放緩，反而給了撿便宜的時間窗口，初升段的特色就是「進二退一」，每一次殖利率因短線通膨數據而反彈時，就是加碼債券部位的時機，目標是等待降息循環進入深水區後，美債價格噴發帶來的收益，無疑是資產配置中最穩健的「防守盾牌」。

若是手中持有大量美元或是有換匯需求的投資人，陳有忠也給出明確的教戰守則，美元走軟是「調整持有成本」的好機會，既然今年格局是「先跌後漲」，操作策略不應該是梭哈，而是「分段打底」，若美元指數回落至95附近，長期旅遊、留學或需要儲蓄型保單的人，可以開始分批分量進場。

他特別叮嚀，美元跌幅約在3%至5%，當下半年的期中選舉紅利發酵、資金回流時，美元將從低位反彈，投資人可採取「上半年撿便宜、下半年觀成果」的節奏，利用美元走弱的陣痛期布局，為翻轉行情預作準備，只要手中資金是「一年以上的閒錢」，就不必擔心短線波動。

亞幣生態鏈 利差交易回流、呈現連動式反彈

日圓面臨升息和經濟表現的壓力，使得升幅受到抑制。美聯社資料照

在美元走勢偏弱的背景下，吳孟道指出，今年上半年亞幣具備升值空間，其中日圓的走勢扮演關鍵角色，隨著日本利率上揚，過去規模龐大的利差交易（Carry Trade）資金將回流日本銀行體系，這股推升日圓的力道，將帶動人民幣與新台幣產生強烈的連動效應。

吳孟道認為，日本首相高市早苗正處於兩難困境，一方面必須尊重日本央行的專業升息路徑，另一方面為了拉抬經濟表現，也不能放任日圓過快走強，這種「尊重專業卻要兼顧經濟」的政治現實，壓制日圓短期的爆發力。

此外，近期重挫連連的韓元也備受關注。吳孟道分析，主要是反映韓國對中國出口大幅衰退、外貿結構出狀況的現實，然而，匯率最終會回歸基本面，「亞幣的方向通常不會差太多」，即便韓元目前走勢蹣跚，隨著整體亞幣環境轉強，韓元會慢慢跟隨大隊伍「走回來」。

