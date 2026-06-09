2026美妝快閃活動！蘭蔻D&E幸福快閃店、Aesop街角花店

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6月美妝快閃店太值得一逛，IU同款寶寶藍氣墊，可在雅詩蘭黛粉持久我的完美主場快閃店搶先入手~蘭蔻D&E幸福快閃店有idol親自設計互動驚喜，Aesop把街邊店變街角花店，資生堂在日式老宅打造沉浸式美學展覽，思波奇也攜手發發，推出聯名特調！

６月美妝快閃：雅詩蘭黛 粉持久我的完美主場快閃店

６月美妝快閃：雅詩蘭黛 粉持久我的完美主場快閃店圖片來源：造咖編輯Show、Vicky拍攝

IU同款寶寶藍氣墊搶先入手~粉粉嫩嫩太可愛～雅詩蘭黛6/10～６/14在新光三越A11開設「粉持久 我的完美主場快閃店」，現場不僅可以搶先購7月才上市的氣墊新品，連滿額贈都送的超級有誠意！只要預約+消費不限金額，即贈寶寶藍圓筒包+精緻Logo髮夾+唇膏正貨，價值高達NT.1,990！滿額還能體驗巨無霸韓式拍貼機，把拍貼變專屬時尚畫報！除了台北首場，6月至９月20日也將於全台百貨巡迴快閃！

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６月美妝快閃：雅詩蘭黛 粉持久我的完美主場快閃店圖片來源：造咖編輯Show、Vicky拍攝

IU、權志龍都在用的雅詩蘭黛粉持久粉底，2026夏天推出全新《粉持久完美鎖妝氣墊粉餅》，主打輕霧光與輕盈通透的無瑕感，氣孔式粉撲設計能使粉體更均勻薄透、服貼肌膚！粉持久家族控油抗汗、遮瑕實力自然是有目共睹，這款氣墊粉餅屬於中高遮瑕的微霧光，拍開後遮瑕力相當好、觸感也很清爽，在修飾瑕疵同時還能保留肌膚的真實質感，是油肌、瑕疵肌夏天可以安心用的氣墊！外型是硬盒珍珠光寶寶藍設計優雅時髦。

6月美妝快閃：蘭蔻Lancome xD&E幸福快閃店

6月美妝快閃：蘭蔻Lancome xD&E幸福快閃店圖片來源：蘭蔻

Super Junior東海、銀赫親自參與設計的蘭蔻D&E幸福快閃店！首站6/5～6/8在信義新光三越A11，為此東海、銀赫也親自飛來台灣！兩人分享這次快閃店有許多互動體驗，是把顧客當成戀人、朋友在設計，絕對會給粉絲帶來滿滿驚喜~若要兩人推薦一款必備神品，答案會是蘭蔻小黑瓶PRO！現場必逛亮點為：

6月美妝快閃：蘭蔻Lancome xD&E幸福快閃店圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

1. Super Junior D&E人生四格拍貼！只要消費滿4,000即可體驗。

2.東海、銀赫全息合影，可以和偶像互比愛心互動體驗超難得，還可以留下影音檔，此為消費滿10,000活動。

3.東海、銀赫親筆簽名鏡，現場可以和偶像簽名自拍留念！

4.限定Super Junior特製小卡！消費滿6,000即可獲得一組2張，有2組不同款式盲盒隨機贈，還送200ml唯我香氛身體乳！

蘭蔻D&E幸福快閃店將在６月～８月中於全台各大百貨巡迴，喜愛東海＆銀赫朋友別錯過！

6月美妝快閃：Aesop 街角花店

6月美妝快閃：Aesop 街角花店圖片來源：造咖編輯Vicky、Show拍攝

Aesop把街邊店變街角花店！首次把整間店換上Aesop全系列香水，透過香氣、綠植、清涼冰品，為消費者一解夏日暑氣！6/8～6/14在大安概念店、6/15～6/28在南西概念店，展開期間限定花店！一踏入就被滿室綠葉植栽愉悅了心情，空間中噴灑的是《Aurner 詠香水》清透感細緻花香，悄悄散去了暑氣！活動期間只要購買2瓶以上香水，即贈Aesop客製花束袋，每週五～週日下午2至5點，還提供清涼冰品，是清檸酸爽冰淇淋搭配康福茶凍，讓顧客重振神清氣爽的好心情！

6月美妝快閃：Aesop 街角花店圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

夏日炎熱酷暑，Aesop最熱銷的3款清爽香氣依序為《Aurner 詠香水》、《Virere 蔚香水》、《Tacit 悟香水》，詠香水是清冷感花香調，洋甘菊、白木蘭葉和天竺葵在柔和花香中透出綠意，蔚香水是讓人放慢腳步、內斂沉靜的木質茶香調，悟香水則是清涼的羅勒與柑橘，草本香氣無比舒爽清新！

6月美妝快閃：資生堂 極上御藏恆久美學展：水泉的迴響

6月美妝快閃：資生堂 極上御藏恆久美學展：水泉的迴響圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

今夏最值得一逛的日式美學展覽！6/3～6/9在台北百年日式老屋「光在錦町」，以「山、水、金、織、音」設置5大展區，邀請民眾沉浸式體驗極上御藏系列頂級保養美學，其中水泉互動、浮懸乳霜、金箔手作體驗、西陣織陳列都值得細細欣賞，從象徵生命起源的高野山與傳奇延命草，到全新輕盈乳霜靈感來源的千年水泉，從金澤金箔與京都西陣織的匠人工藝，到頌缽與尺八交織出的療癒聲景，每個展區皆以不同形式詮釋「美，是一種恆久卻不斷變動的狀態」，帶領觀者走進極上御藏的世界觀，全展區皆免費參觀，「手作金箔工藝體驗工作坊」需線上預約，可製作專屬自己的金箔作品，非常值得體驗！

6月美妝快閃：資生堂 極上御藏恆久美學展：水泉的迴響圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

展區中獨特的亮點「水泉互動」，呼應新品《極上御藏輕盈乳霜》獨特的水凝質地，以保濕精粹微囊科技包裹珍稀成分，將頂級乳霜質地做到極絲滑、極水感、極輕盈！一抹化開瞬間滲透！核心成分傳奇延命草、極上玉露有助抗氧與延緩肌膚老化，瓶身工藝也納入獨一無二西陣織，每款晚霜更附上代表日式榻榻米文化的「御疊蓆」，從質地、功效、使用感、瓶身設計完整呈現日式頂級保養美學！

6月美妝快閃：思波綺快閃沙龍計畫feat發發

6月美妝快閃：思波綺快閃沙龍計畫feat發發圖片來源：造咖編輯Vicky、Show拍攝

日本沙龍洗護專家TSUBAKI思波綺，6/3～6/14在台北中山站廣場，攜手人氣優格手搖飲發發聯名開設快閃店，現場除了能親身體驗山茶花修護能量，週五至週日完成指定任務，不只可獲得限量贈品水鑽髮箍或髮夾，更能免費品嚐聯名特調「蜜香山茶花凍凍優格」、「蜜香山茶花凍凍金萱」！至全台發發消費滿額NT.388，就送思波綺洗髮乳正貨！寶雅也推出限定紅瓶洗髮乳補充包組合，內贈發發奇異鳥髮貼！

6月美妝快閃：思波綺快閃沙龍計畫feat發發圖片來源：造咖編輯Vicky、Show拍攝

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