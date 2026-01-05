2026美妝快閃活動！Jo Malone、M.A.C、DR.WU用香氣、美妝、美食開啟馬年好運氣





2026美妝快閃活動！用香氣、美食、美妝開啟馬年好運氣～Jo Malone推出幸運香氛扭蛋，M.A.C抽年度好運提示，DR.WU也與LillA合作推出水光膠原特調，喝出肌膚滿滿膠原力！

1月美妝快閃活動：Jo Malone 2026開年幸運香氛扭蛋

1月美妝快閃活動：Jo Malone 2026開年幸運香氛扭蛋圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

在2026 新的一年之初，Jo Malone大方送出1萬顆幸運香氛扭蛋！只要完成網路登錄，即可造訪Jo Malone任一專櫃抽幸運香氛扭蛋，人人有獎包含Just Because禮因為你小卡、隨機字母串飾、迷你隨身香氛石，完全免消費就能獲得！現場憑扭蛋殼靠櫃購買任一香水30ml以上容量，即可額外獲贈精美的愛心禮物吊飾，2026開年就讓Jo Malone寵你幸福滿滿！

廣告 廣告

1月美妝快閃活動：Jo Malone 2026開年幸運香氛扭蛋圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

過年想送禮也有貼心客製化服務，可自選盒形、緞帶、布章、磁鐵，裝飾香水瓶身或禮盒，大稻埕旗艦店甚至還推出專屬限定布章，十分值得當旅遊或送禮時的收藏紀念！

1月美妝快閃活動：M.A.C輕親雲霧快閃店

1月美妝快閃活動：M.A.C輕親雲霧快閃店圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

Meovv Ella同款M.A.C《輕親雲霧保濕唇膏》即日起至1/13，在新光A11開設快閃店，想擁有Ella同款美唇快衝～來到現場先抽「輕親秘語小卡」找出你的2026年命定唇色，再到「狠美玩色吧」親試《輕親雲霧保濕唇膏》、《輕親雲霧唇頰慕斯》一抹柔焦的絕美霧感唇，輕盈滑順的質地，用指腹即能輕鬆暈染，一抹就到位、躺平也很美！完妝後直接就到躺美沙發時髦出片！

1月美妝快閃活動：M.A.C輕親雲霧快閃店圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

Meovv Ella同款色號也幫你找到了，唇膏是#923 Stay Curious，少女感十足的蜜桃玫瑰色，唇頰慕斯是#973Pink Roses煙燻玫瑰，帶著灰調的低飽和玫瑰色，當頰彩或唇色一抹就有冷淡風高級感！

1月美妝快閃活動：DR.WU╳LillA 水光雙膠原莓果飲

1月美妝快閃活動：DR.WU╳LillA 水光雙膠原莓果飲圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

喝出肌膚飽滿膠原力！DR.WU首次攜手信義區加州風味餐酒館LillA，以「美肌保健潔和美食饗宴」為主題，即日起至1/31推出限定特調「水光雙膠原莓果飲」，2款特調包含有酒精的《雙膠原莓果熱紅酒》、無酒精的《雙膠原莓果氣泡茶》，點就贈朴信惠也在喝的DR.WU《水光雙膠原胜肽飲》。

1月美妝快閃活動：DR.WU╳LillA 水光雙膠原莓果飲圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

DR.WU《水光雙膠原胜肽飲》上錠下飲設計可直接加入飲品中，高濃縮小分子6000mg膠原蛋白，搭配維生素C、彈力蛋白、玻尿酸與神經醯胺，酸甜口感喝出肌膚飽滿水潤膠原力！現場拍照打卡還能抽超Q娃娃盲盒，可放置隨身小物吊掛包包，可愛又療癒～

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

2026美妝聯名！專科大耳狗髮帶被瘋搶、蘭蔻把小黑虎變隨身小財庫

投資漂亮迎接2026！黛珂AQ美肌禮盒、DG紅絲絨禮盒給足保養儀式感