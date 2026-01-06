2026美妝控必收這套「顯嫩公式」！Melvita 提拉噴霧＋心機妝前乳＋YSL嫩唇凍打造完美光澤感

（圖／品牌提供、取自 solkang IG）

進入 2026 年，保養界吹起了一股「精緻型抗老」風潮，大家不再只滿足於修護皺紋，更在意輪廓的緊實度、膚質的細緻感以及整個人散發出的「透明度」。想要達到這種「顯嫩」狀態，保養與彩妝的界線已變得模糊——保養品要能瞬間提拉發光，彩妝品則要蘊含大量精華。今天我們就從第一步前導保養開始，到最後一抹心機唇色，為妳整理出一套讓肌質超前升等的「顯嫩」清單。

肌質超前升等：Melvita 蜜葳特摩洛哥堅果活酵緊提雙效露

抗老不再是繁瑣的程序，Melvita 以 7:3 的黃金油水比例，為亞洲肌膚量身打造這款噴霧型前導。核心科技融合發酵摩洛哥堅果油、米蛋白胜肽與植萃玻尿酸，輕搖後瞬融，能強化保護屏障並向上緊提輪廓。

對於懶人而言，它是縮時保養的神隊友；對於遇到保養停滯期的人，它更是讓肌膚重新發光的助攻手。網友激推「這瓶簡直是保養停滯期的救星！噴霧很細緻，油水比例剛剛好，早上起床噴完臉真的有往上提的感覺，那個光澤感像是有睡飽十小時！」

Melvita 蜜葳特 摩洛哥堅果活酵緊提雙效露 50ml／1,680元（圖／品牌提供）

妝前閃光燈：MAQuillAGE 心機光采恆潤精華持妝乳

日妞最愛牛奶光澤的祕密！日系彩妝霸主心機彩粧首支「精華級妝前乳」重磅登場，添加 10 種專櫃級保養精華，利用獨家「精華裹妝科技」將粉體包裹在保濕精華中，能長效持妝並深層滋潤。質地輕盈如美容液，一抹就能自動修飾毛孔瑕疵、提亮膚色，打造出越上妝越嫩亮的細緻紋理。網友反饋「本來以為只是普通的隔離霜，沒想到用了之後臉上的毛孔真的『反孔』了！那個水潤感很強，即使整天待在冷氣房也不怕底妝乾裂變老。」妝前乳質地如美容液般水潤，打造出兼具保養功效、高遮瑕、超持妝的完美妝前乳，上妝越久越嫩亮。

MAQuillAGE 心機光采恆潤精華持妝乳 SPF50+ PA++++ 30g／1,300元（圖／品牌提供）

鎖住視線的小心機：YSL 情挑誘光嫩唇凍 #10漫光閃粉

每次新色推出就會在彩妝圈掀起轟動的YSL，超人氣的嫩唇凍質地讓你每次塗抹都能感受到豐盈保養能量。高濃度玻尿酸精華深入唇瓣鎖水，水感光澤閃耀迷人一秒立即顯嫩並修補乾裂嘴唇。晶透裸粉中帶有細緻珠光光澤，如星塵光芒灑落唇間，水潤透亮，輕輕一抹散發天真無害氣息，#10 漫光閃粉的透明度簡直是純慾天花板。

YSL 情挑誘光嫩唇凍 #10漫光閃粉 限量1色／1,650元（圖／取自solkang IG）

YSL 情挑誘光水唇膏 #10粉光誘吻

一擦就會愛上的超滑順質地與膚觸，情挑誘光水唇膏融合高達85%保養成分能瞬間撫平唇紋、鎖住水分，使雙唇全天亮澤。全新水光重新定義極致保濕與光澤兼具的嘟翹體驗，讓雙唇輕透裸光、細閃水光，成為視線焦點。柔嫩粉色透著自然裸光，全天候細閃水潤珠光，唇部飽滿嘟翹，散發誘人粉嫩氛圍，使人情不自禁想偷偷索吻。

YSL 情挑誘光水唇膏 #10粉光誘吻／1,650元（圖／取自iam.fleur IG）

YSL 情挑誘光水唇膏 #215奢光莓果

無花果精油結合芒果油精粹觸膚即融，持續綻放細膩水光，越擦越水嫩，特別適合乾唇人，深莓紅色調透出晶亮光澤，清透奢光閃爍在唇瓣，無需開口都能極致放閃，飽滿彈潤的唇瓣，每次開口都在釋放耀眼誘惑力。

YSL 情挑誘光水唇膏 #215奢光莓果／1,650元（圖／取自 solkang IG）





