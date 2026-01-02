2026美妝聯名！專科大耳狗髮帶被瘋搶、蘭蔻把小黑虎變隨身小財庫





2026最萌美妝聯名！三麗鷗可愛擔當Hello Kitty、大耳狗喜拿最近出鏡率真的很高，專科洗面乳、巴黎萊雅小金油都換上可愛新包裝！還有最酷的蘭蔻╳北港武德宮，把招財小黑虎變成你的行動小財庫！

2026美妝聯名：專科╳大耳狗喜拿

2026美妝聯名：專科╳大耳狗喜拿，超微米潔顏乳 NT.145～NT.165圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

三麗鷗最受歡迎的軟萌角色，雲朵之子大耳狗喜拿，潔白柔軟的觸感，一如專科洗面乳微米泡泡！專科超微米潔顏乳：經典藍、亮泥白、彈潤粉、淨荳綠，4款皆推出不同表情圖案的大耳狗限定包裝，可愛到讓人想一次全收！擁有深層潔淨力的微米泡泡，柔滑豐盈超有彈力，如奶霜般溫柔包覆，輕鬆洗去肌膚髒污與多餘油脂，現在各通路買任3支就送大耳狗喜拿髮帶，讓可愛小夥伴陪你度過療癒潔顏時光。

2026美妝聯名：巴黎萊雅╳Hello Kitty

2026美妝聯名：巴黎萊雅╳Hello Kitty，金緻護髮精油100ml NT.579圖片來源：巴黎萊雅

開架高CP值的護髮油也加入Hello Kitty行列！巴黎萊雅《金緻護髮精油》不僅推出多款迷人香氣，吸引Meovv、韓韶禧都是愛用者，2026年最經典的#抗躁小金瓶也換上限定Kitty包裝！好吸收的輕盈髮油質地，添加高濃度高修護力摩洛哥堅果油、角鯊烷，不但能長時間撫平毛躁，更能賦予秀髮光澤與健康強韌！線在各大通路購買Kitty聯名系列，消費滿NT.588就送Hello Kitty聯名髮飾。

2026美妝聯名：蘭蔻╳北港武德宮

2026美妝聯名：蘭蔻╳北港武德宮圖片來源：蘭蔻

2026最有趣的跨界聯名！蘭蔻小黑瓶PRO攜手台灣財神信仰發源地「北港武德宮」，推出「招財小黑虎」隨身吊飾，要讓大家把咬錢最緊的黑虎將軍帶在身邊！即日起只要到專櫃免消費，就能獲得香爐加持的「北港武德宮開運錢母小紅包」，消費滿 NT.8,800，即贈聯名「招財小黑虎吊飾」。

