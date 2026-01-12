2026美學新勢力登台！ROADS藝術香氛、Josh Rosebrook綠色保養、ROOTON進駐台北101

（圖／品牌提供）

當香氛不只是氣味，保養不再只是成分，養護也不只停留在表層，2026年的美學關鍵字正明確轉向「被理解的感受」。來自愛爾蘭、加州與韓國的三個品牌，分別以嗅覺敘事、肌膚結構調整與頭皮養護美學切入，為新世代重新定義日常的感官節奏。

ROADS

以無形之劇演繹當代香氛藝術

來自愛爾蘭都柏林的現代香氛品牌ROADS，由Danielle Ryan於2013年創立，以「氣味敘事」為核心，將文學、電影、戲劇與自然靈感轉化為無性別界限的香氛創作。身為倫敦皇家戲劇藝術學院RADA校友與愛爾蘭Lir國家戲劇學院創辦人，Danielle深信香氣如同隱形舞台，能瞬間建立場景與情緒。

ROADS感官藝境ART ADDICT50ml/4,980元。（右）ROADS終局之勢END GAME50ml/4,980元。（圖／品牌提供）

2026年初，ROADS推出核心系列兩款新作，為嗅覺書寫揭開新篇章。第一款感官藝境ART ADDICT以前調佛手柑、梨子冰沙與白桃揭開靈感乍現的明亮瞬間，中調茉莉、桂花與小蒼蘭交織出細膩花香結構，基調以香草、麝香與檀香留下令人上癮的藝術餘韻。

第二款終局之勢END GAME則描繪權力賽局中的冷靜博弈，葡萄柚、黑胡椒與小荳蔻交織出理性張力，中調欖香脂與雪松奠定穩重結構，基調海地香根草、苔蘚與廣藿香展現深沉氣度，是一款非常中性的無性別香調。

ROADS感官藝境ART ADDICT50ml/4,980元。ROADS終局之勢END GAME50ml/4,980元。（圖／品牌提供）

Josh Rosebrook

讓肌膚被理解的綠色保養邏輯

根據皮膚醫學期刊研究，全球超過六成女性自認深受敏感肌困擾。來自美國加州的Josh Rosebrook，正是回應這場現代肌膚文明病而生。由專業美容師Josh Rosebrook於2009年創立，品牌主張保養不只是步驟堆疊，而是一種理解肌膚節奏、可長期實踐的日常選擇。

（圖／品牌提供）

Josh Rosebrook結合東西方草本智慧與仿生科技分子，發展以「協同」為核心的配方邏輯，支持肌膚在不同狀態下進行調整與修復。hearth本季引進七款明星產品，圍繞「混搭協同、提升穩定度」設計，讓保養保留彈性與空間。

其中最具代表性的關鍵角色，正是月見草保濕噴霧。這不只是一瓶補水噴霧，而是能重新定義整套保養質地的調節核心。以植萃蘆薈水為基底，結合月見草油、荷荷巴油、馬魯拉果油與葡萄籽油，比例刻意貼近肌膚天然皮脂結構，使水分與脂質能同時被肌膚理解與吸收，避免只補水卻不穩定的狀態。

Josh Rosebrook月見草保濕噴霧100ml/1,580元。（圖／品牌提供）

除了可單獨使用於潔顏或煥膚後，快速為肌膚降躁補水，月見草保濕噴霧更被設計成能與精華、精華油或乳霜混合使用。只需在掌心將噴霧與乳霜混勻，即可明顯降低厚重感，讓原本滋潤型產品轉化為清爽、好推、吸收更快的質地，特別適合台灣潮濕氣候、混合肌或換季時期使用，也讓保養能依當下肌膚狀態自由調整。

其他明星品項同樣圍繞穩定與結構修護展開，包括溫和代謝老廢角質的木槿花酸煥膚露、以仿生膠原支撐彈潤的膠原彈力精華，以及兼具屏障修護與細緻觸感的多肽精華霜。

Josh Rosebrook木槿花酸煥膚露100ml/1,680元，Josh Rosebrook膠原彈力精華30ml/4,380元，Josh Rosebrook多肽精華霜22ml/2,480元。（圖／品牌提供）

ROOTON

韓國頂級女性養護品牌正式進駐台北101

來自韓國的頂級女性養護品牌ROOTON，以專為女性訂製的高級養護美學為核心，2026年1月正式進駐指標性國際地標台北101，宣告品牌在台灣高端養護市場的重要里程碑。全新櫃位以「沐光寓所」為概念，融合希臘神殿建築語彙與金色光影層次，打造可安心體驗、從容選擇的感官殿堂。

（圖／品牌提供）

101專屬組合「完善奇蹟組」新登場

針對女性常見的頭皮敏感、髮根扁塌與髮絲乾澀受損困擾，ROOTON於101專櫃推出限定「完善奇蹟組」，以「從頭皮開始完整修護」為核心，整合品牌經典《甦活植萃系列》與明星精華「奇蹟復甦精萃綠瓶」，打造可於日常實踐的居家沙龍級養護方案。

開幕月凡選購「完善奇蹟組」，即加碼贈送甦活洗髮精60ml、甦活護髮素60ml、甦活養髮梳與品牌束口袋，由內而外感受頭皮甦活的奇蹟時刻。

ROOTON101限定完善奇蹟組。（圖／品牌提供）

同步推出多重開幕滿額回饋與會員限定禮遇，並規劃幸運餅乾與線上塔羅占卜體驗，將年度能量起點化為可被感受的養護儀式。

