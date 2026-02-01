2026聖嬰現象醞釀中？專家揭「2關鍵」：前兆已浮現！

生活中心／江姿儀報導



氣候型態可能出現關鍵轉折，持續一段時間的反聖嬰現象已逐漸走向尾聲，目前反聖嬰現象正在減弱中，是否將轉變為「聖嬰現象」，進而影響夏、秋2季颱風強度結構以及台灣降雨分布、冬季氣溫，仍待進一步觀察。對此，氣象專家鄭明典親揭「關鍵2指標」，指出「聖嬰現象發展前兆」已出現，但仍須監測「海面上的風場變化」。





2026聖嬰現象「逐步升溫」影響台？前氣象局長揭「2關鍵」：前兆已浮現！

鄭明典表示反聖嬰現象正在減弱，點出太平洋赤道區於2025年反聖嬰現象時，海平面的水溫比氣候平均低，較暖海水聚在西太平洋。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

氣象專家鄭明典今（1日）在臉書發文「聖嬰現象徵兆！」，表示目前反聖嬰現象正在減弱，曬出海面下水溫距平圖。對於將來是否轉變成「聖嬰現象」，鄭明典首先對比2025年11月與2026年1月2個時段的海溫變化，可見太平洋赤道區於2025年11月時，上半部（海平面）的水溫比氣候平均低，較暖海水聚集在西太平洋（東亞、東南亞、大洋洲），水溫分布呈現典型反聖嬰現象。

鄭明典指出，2026年1月較暖海水已經往東太平洋擴散，為「聖嬰現象發展的前兆」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

然而2026年1月海溫出現顯著改變，根據近期數據，較暖海水已經往東太平洋（美洲）方向擴展開來。鄭明典進一步解釋，雖然較暖海水尚未浮現到海表面，但下方較冷海水已明顯消失，較暖海水範圍擴張，因此他強調此現象為「聖嬰現象發展的前兆」。不過聖嬰現象是否會真的發生，還要觀測常與海水溫度變化交互影響的指標「海面上的風場變化」，有待觀察後續數據才能判定。





原文出處：2026聖嬰現象「逐步升溫」影響台？氣象專家揭「2關鍵」：前兆已浮現！

