2026聯合國氣候峰會主辦國未定 衣索比亞負責2027
（中央社巴西貝倫11日綜合外電報導）明年聯合國氣候峰會主辦國仍未確定，可能是澳洲或土耳其；不過2027年的主辦國幾無懸念，幾乎可以肯定是非洲外交強國衣索比亞。
法新社報導，這項消息是在巴西亞馬遜地區貝倫市（Belem）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）第2天揭露。
非洲談判小組（African Group of Negotiators）主席穆雲吉（Richard Muyungi）告訴法新社，非洲談判小組「已支持衣索比亞」。COP30主辦國巴西也向法新社證實非洲國家選擇衣索比亞。
儘管這項決定仍須在會議期間由全體與會國家正式通過，但這應該只是形式。COP30將於本月21日落幕。
非營利組織350.org非洲資深籌劃人員哈米斯（Rukiya Khamis）說：「我們樂見有關衣索比亞主辦COP32的公告，期待提升非洲在氣候議題上的優先事項和領導地位。」
聯合國氣候峰會由5個區域集團輪流主辦，各集團必須在內部達成共識以選出主辦國，過程中常見角力。
今年拉丁美洲和加勒比海國家集團推舉巴西主辦COP30。2027年輪到非洲，衣索比亞擊敗另一非洲大國奈及利亞贏得主辦權。
衣索比亞駐巴西大使阿貝比（Leulseged Tadese Abebe）在全體會議上回應說：「我們期待歡迎各位蒞臨阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）參加COP32。」他還說，衣索比亞已展開初步籌備作業。
衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴是非洲聯盟（African Union）總部所在地，經常舉辦大型國際活動，從非盟年會到眾多國際會議均駕輕就熟。
2027年COP32主辦權僅待正式批准，明年COP31主辦權則仍有變數。
澳洲希望在阿得雷德（Adelaide）主辦，並握有較多支持，但土耳其不願讓步，堅持爭取在安塔利亞（Antalya）舉行。兩國同屬「西歐和其他國家」集團。
目前協商持續進行，若未能在貝倫敲定主辦國，COP31將預設在德國波昂（Bonn）舉行。波昂是聯合國氣候變化綱要公約秘書處所在地。
如果出現如此僵局，將是聯合國氣候峰會史上首見。（編譯：盧映孜）1141112
