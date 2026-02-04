2026聯合國跨宗教和諧週 宗博館匯聚多元宗教代表朝聖

11位宗教領袖分別祝禱祈福。（圖：由世界宗教博物館提供）

響應聯合國「跨宗教和諧週」，世界宗教博物館於四日舉辦「和諧同行、青年朝聖之旅」，邀請十一位宗教領袖與青年代表共同為和平發聲，象徵性地寄送和平的紙鴿，展現跨宗教與世代的合作精神，實踐創辦人心道法師的「靈性生態」理念。

「跨宗教和諧週」自2010年由聯合國正式通過，每年二月第一週舉行，強調宗教間的理解與合作對和平的重要性。自2001年成立以來，世界宗教博物館一直是跨宗教對話的平台，透過各種活動促進不同信仰間的共通價值。

今年是博物館成立二十五周年，活動規模擴大，與台灣天主教主教團合作，將對話轉化為「朝聖旅程」。參與者包括多位宗教領袖與青年代表，展現台灣的宗教自由與共融精神。

活動中，宗教領袖手持祈福蠟燭，青年則用手機手電筒代替，展現創意與莊嚴氛圍。八十餘人自博物館出發，沿途祝禱祈福，並發表「和平宣言」，將理念轉化為可實踐的行動。「和平鴿遙送祈願儀式」，參與者將紙鴿掛置於藝術裝置上，祈願心聲傳遞至世界各地。心道法師強調唯有重建內在連結，才能實現和平與生態和諧。

執行長顯月法師感謝各宗教領袖與青年共同參與，期望今天的和平種子能在生活中發芽，並透過行動推動世界和平與永續共生。主辦單位感謝董事的支持，並計劃拍攝紀錄片參加聯合國比賽，進一步深化對宗教多樣性的理解。