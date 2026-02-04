2026聯合國跨宗教和諧週 11位宗教領袖與青年代表為和平發聲 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】響應聯合國「跨宗教和諧週」，世界宗教博物館2月4日舉辦「和諧同行、青年朝聖之旅」，邀請11位宗教領袖與青年代表為和平發聲，共同為動盪的世界局勢祈福，以象徵和平的紙鴿遙寄全球祝福，展現跨宗教、跨世代合作的行動力，也實踐宗博館創辦人心道法師倡議的「靈性生態」理念及「愛與和平地球家」的願景。

11位宗教領袖分別祝禱祈福。（圖/世界宗教博物館提供）

「跨宗教和諧週」（World Interfaith Harmony Week）源自約旦國王倡議，聯合國於2010年正式通過決議，訂每年2月第一週舉行，強調宗教之間相互理解與合作對世界和平的重要性。

今年適逢世界宗教博物館成立25周年，擴大活動規模，攜手天主教會台灣地區主教團宗教交談與合作委員會，將對話現場轉化為具有象徵意義的「朝聖旅程」。最令人動容的是，活動以朝聖之旅精神環繞世界宗教博物館，跨宗教隊伍展現世代傳承與青年行動的實踐力量。宗教領袖手持祈福蠟燭，帶領青年代表用手機手電筒代替祈福燈，呈現新時代的創意，現場氣氛莊嚴。

一行80餘人自宗博館知名的朝聖步道啟程，象徵人生與修行的探索之旅；沿途於世界宗教展示大廳各宗教展櫃前祝禱祈福，讚頌音聲在館內迴盪，傳遞智慧與祝福，並發表「和平宣言」，將和平從理念轉化為日常可實踐的行動，也在多元文化中看見人性共通的善與光。

「和諧同行、青年朝聖之旅」隊伍，從世界宗教博物館朝聖步道啟程。（圖/世界宗教博物館提供）

活動高潮是在金色大廳旁玻璃牆舉行的「和平鴿遙送祈願儀式」。跟著天主教聖嘉祿兄弟會安吉恩神父（Fr. Emanuele Angiola）的福音，參與者將象徵祝福的紙鴿，掛置於藝術家王偉權全新創作的漂流木地球裝置上，祈願心聲隨之傳遞至世界各個角落。隨後在聖方濟《太陽歌》樂音中，藉由音聲的力量凝聚善念，形塑跨世代的靈性共鳴。

參與「和諧同行、青年朝聖之旅」的代表一一在漂流木地球裝置上掛上和平鴿。（圖/世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館創辦人心道法師長期投入跨宗教交流與對話，曾受邀至聯合國及世界宗教議會發表演說，近年積極倡議「靈性生態」理念，主張唯有回到內在覺察，重建人與自然、彼此之間的連結，才能真正走向世界和平與生態和諧。

「愛是我們共同的真理，和平是我們永恆的渴望。」世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師表示，感恩不同宗教領袖與不同世代的青年同願同行，勇敢發聲、跨界連結，共同完成這場史無前例的和平朝聖旅程。祈願今天種下的和平種子，在生命中持續發芽；願內心聖潔之光，互相輝映，光光相照，把光明帶向世界；願宗教的智慧，透過行動成為世界走向和平與永續共生的力量。