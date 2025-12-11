2026職場關鍵：不是組織消失，就是你消失！ 越努力，越可能被淘汰！

2025 年科技企業的裁員潮持續蔓延，超過 10 萬名員工失去工作，多家全球巨頭加速重整，單單Amazon（亞馬遜）就裁撤了 3 萬人，佔總員工數近 10%。即便你今天不在裁員名單上，誰也不能保證你只要努力，下一波裁員就一定沒有你。

淘汰跟爆炸一樣，往往是悄悄發生的──若你一直停留在「流程執行者思維」，要注意你可能已經站在被取代的邊緣。未來的職場，不會獎賞辛苦的人，而是需要你從執行者思維，升級到被信任的顧問思維。

當執行者正被AI取代，如何從執行者思維，升級到被信任的商業顧問思維。（圖／黃至堯博士）

我在世界知名的諮詢公司教授商業顧問銷售超過二十年，看過無數人成功轉型成為企業核心高管，也看過更多人「很努力」地困在原地。這些我觀察下來成功與失敗最大的差別就在於：你是否成功跳脫三大陷阱？

陷阱一：你以為專業會說話，但別人「聽不懂」

許多專業工作者都深陷一個迷思：「我這麼努力又專業，老闆應該看得出我的價值。」但老闆要的是結果，而不是過程；業務要的是增長，而不是一堆設計漂亮的制度綁手綁腳。

我有位EMBA學生在百強企業擔任高管，課後花了三個月重新設計「績效制度」，老闆知道之後只問了一句：「變化那麼大，業績一定增加嗎？」計畫就被擱置了。他做得不對嗎？不，他做得很好！但問題在於──他說的是「制度」，老闆要的是「業績」。

因此你要產生價值必須要思維轉換：

報表不是做做業交功課，而是用來「說服（支撐你的觀點）」。

制度不是讓流程更複雜，而是「解決問題」。

每次簡報都應要回答：你為組織面臨的痛點，帶來了什麼改善？

如果你無法讓主管聽得懂你的價值，你將永遠只是站在淘汰邊緣的「執行者」。

陷阱二：你很忙，但沒有創造價值

忙碌不是專業，策略才是專業

多數人每天疲於奔命：開會、回訊息、審核流程、滅火處理突發狀況……

但如果把你一天的工作列出來，有多少是真正為公司創造價值呢？下一次開會前，你可以先問自己：

我幫業務解決了什麼痛點？

我有理解客戶（主管/同仁）或是客戶的客戶的真實需求嗎？

我知道老闆睡不著覺的事是什麼嗎?

我提出的東西，有沒有跳脫過去思維框架跟模式？

如果你回答不出來，恭喜你！表示你有很大的提升空間。

陷阱三：你不想「賣」，卻每天都在「被賣」

因為你沒搞懂影響力本質就是「銷售」

許多人抗拒銷售，認為那是業務的工作。但事實是：

制度提案，是在銷售理念

文化推動，是在銷售價值

跨部門協作，是在銷售你自己

無論你有多麼專業，成交的本質一定是建立在信任的基礎上。（圖／黃至堯博士）

你銷售的從不是產品，而是信任。沒有銷售意識，就沒有影響力；而沒有影響力，就無法建立信任，無論你的專業再強，將永遠上不了戰場。為了讓非業務角色快速具備影響力，我把「顧問思維—戰略式銷售」拆解成九大行為，對應三組場景練習，你只要跟著刻意練習，我保證一個月後老闆跟客戶都會感受到你的升級。

① 看市場、② 懂策略、③ 有洞察

使用場景練習I.

比如在跟你的目標（可能是老闆，上司，同仁，客戶……）見面前，試著換一種視角，站在更高的視角，研究目前的市場，客戶睡不著覺的原因可能會是什麼？先前的策略能否解決問題？未來的趨勢跟市場變化會是如何？

④ 能說服、⑤ 有創新、⑥ 帶熱情

使用場景練習II.

當你跟客戶或老闆開會、互動、報告的時候，讓對方感受到你是有備而來，把故事化、場景化、願景化的語言講出來；用一個全新的角度跟方式打動人，讓聽你說話的人內心認同，甚至發出「哇！」 贏得信任，自然就贏得銷售。

⑦ 懂客戶、⑧ 勤回饋、⑨ 重同理

使用場景三III.

在執行項目過程中，你的老闆跟客戶對你高度滿意的核心，在於你能時刻以客戶為中心。執行過程中讓他們更安心更放心、主動回報、並持續優化。你需要能理解並考慮到極端用戶的焦慮、看到背後的真實動機，與時俱進的站在對方的立場共同「創造成果」。切記！滿意的交付也是下個業務的開始。

這九項能力，正是客戶要的「顧問思維」，而非「執行思維」的最大分水嶺。

你若不變，不是組織消失，就是你消失

用顧問思維建立信任，才是在 AI 時代不被取代的核心力量

2026 年，努力絕不保證穩定。如果你還停留在「有人交代我就做」的角色，你將會是第一批被 AI 替換的對象。未來的職場需要你更加「專業和靠譜」：

用更高視角理解市場與策略

用更有影響力的語言傳遞你的專業

讓主管、同仁與客戶因你而更放心

我教「戰略式銷售」超過20年，看過無數 HR、主管、PM、幕僚、BD 因為掌握這套方法，被組織重新看見、重新定位，甚至從邊緣角色翻身為企業核心戰略夥伴。

若你正思考：「我如何在這波 AI 變局中確保自己的位置？」答案一定不是更努力，而是你要能從執行者思維，升級到能被信任的商業顧問思維──這將是你未來十年職涯躍升最重要的轉折點。

