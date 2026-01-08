2026股票抽籤熱潮啟動 這2檔抽中現賺超過10萬

PCB大廠欣興（3037）現金增資公開申購，今（8）日正式辦理抽籤，潛在獲利有望突破11萬。示意圖。廖瑞祥攝



台股2026開年抽籤「現金紅包」來了!根據證交所公告，本週共有4檔新股與增資股開放申購，且潛在獲利動人，抽籤熱度明顯升溫。其中今日（1/8）辦理抽籤的PCB大廠欣興（3037），一張潛在獲利可望突破11萬元，報酬率突破9成，累計參與抽籤人數已逾51萬人，中籤率僅0.76%。除了欣興，下週五開獎的IPO新股還有長廣（7795）、輝創（6722）也同樣引人注意。

欣興、州巧搶先登場 逾51萬人抽這檔

欣興作為全球PCB龍頭，產品聚焦高階IC載板，受惠於全球AI伺服器與客製化晶片（ASIC）需求，法人預期欣興2025至2026年營收、毛利均可望提升。

欣興近期營收動能強勁，單月營收年增率已連續突破20%，2026年市佔率有望維持高檔。欣興2025年前三季歸屬母公司淨利31.38億元，累積EPS為2.06元，其中第三季EPS為1.44元，顯著超越上半年的總和。

欣興這次共計承銷3,910張、每股申購價116元，將於今日辦理抽籤並公布結果，未中籤者將於明日（1/9）退款，中籤者則將於下週五（1/16）收到股票撥劵入戶。

除了欣興之外，今日辦理抽籤的還有州巧（3543），承銷價僅35元，以今日盤中市價43.3元估算，潛在報酬率約 23.7%，抽中一張預期獲利約 8,300 元，且門檻相對親民，吸引小資族試手氣。

新股接棒登場！長廣報酬率超吸睛

除了欣興和州巧兩檔增資股，今日申購截止並於下週五開獎的兩檔IPO新股長廣（7795）及輝創（6722）。

長廣此次承銷價為125元、市價約 280 元，潛在報酬率高達 124%，預期獲利約 15.5 萬元，獲利表現甚至超越欣興，也被視為本週獲利空間最大的「抽籤王」黑馬。

至於輝創此次承銷價40元、市價約56元，潛在報酬率也有40%、預期獲利1.6萬元，雖然獲利幅度較小，不過仍具備不錯的吸引力。

專家指出，股票抽籤雖然被視為「低成本拚高報酬」，但仍須留意市場波動與上市後股價變化，且申購資金部位會有凍結其，建議理性評估。

本文所引用之市價及獲利預估，係依據 2026 年 1 月 8 日上午盤中行情計算，實際獲利須以撥券當日股價為準。

