2026能否藍白合？吳子嘉示警新北這5縣市危險

2026年縣市長選舉戰火升溫，各政黨紛紛展開提名評估，藍白是否能合作也成為關注焦點。媒體人吳子嘉示警認為，國民黨新北、新竹縣、嘉義市、彰化、宜蘭等5縣市，可能有丟掉的危險。

針對新北之戰，吳子嘉今(9日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，民眾黨主席黃國昌若參選，三腳督會變成五五波，這對國民黨不利，這個情況會不會導致李四川怯而止步不敢參選 ，若是派劉和然參戰，新北恐敗。新北若輸掉，整個2026年就結束了、2028也結束了，因為新北市若讓民進黨拿走，國民黨2028年要重回執政的可能性，完全沒有機會，而且連立法委員選舉也會跟著慘敗，因為民眾黨必然萎縮，這是第一個可能會丟掉的城市。

廣告 廣告

至於新竹縣，吳子嘉接著表示，國民黨立委徐欣瑩他們現在決定的是禮拜三要協調，協調主持人是國民黨副主席李乾龍，協調的結果必然是跟地方派系妥協，所以一定是地方派系出線，徐欣瑩恐怕就沒有機會。最後新竹縣搞不好也會丟掉。

吳子嘉指出，民進黨嘉義立委王美惠很強，到現在為止沒有一個人打得過她，所以藍軍也有可能會輸；再來就是彰化，這是總統賴清德的必爭之地。謝衣鳳看起來形象也不錯，但有一個問題，姊姊謝衣鳳選縣長，弟弟謝典霖是選議長，如果謝典霖不讓掉的話，國民黨立委謝衣鳳會當選嗎？可是謝典霖當了5屆的議長，叫謝典霖讓，也沒有道理。在這個情況下，彰化也是危險。

吳子嘉認為，宜蘭之戰，若是由國民黨立委吳宗憲去選，就能把形象搞好一點，吳宗憲是有15年資歷的優秀檢察官，結果議長不肯讓，要搞初選。最後宜蘭搞不好會丟掉。

【看原文連結】