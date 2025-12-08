2026脫貧致富大翻身！跟著聰明錢 富達揭「4大賺錢主軸」

財經中心／師瑞德報導

2026賺錢密碼曝光！富達國際經理人張宇翔點名「AI、新興市場」是雙引擎，半導體獲利狂飆30%，亞股動能恐超車美股！美國經濟打強心針，降息循環下債市有甜頭。更示警傳統股債配不夠，黃金成避險神器，美元太貴小心匯損，跟著趨勢才能翻身！（示意圖／PIXABAY）

面對即將到來的2026年，全球投資市場將呈現何種面貌？富達國際全球動能多元基金經理張宇翔（Joseph Zhang）在最新的投資展望中定調，明年將是充滿「變化」與「機遇」的關鍵轉折年。他指出，隨著AI應用從概念走向全面落地，疊加地緣政治碎片化與各國強勁的政策支持，投資邏輯必須跳脫傳統框架。富達看好人工智慧產業鏈獲利爆發，並預期在新興市場獲利成長動能甚至將超越美國，同時建議投資人在傳統股債配置外，應納入黃金以優化風險調整後報酬。

AI 應用全面鋪開 半導體獲利預期成長逾三成

張宇翔首先點出，2026年最大的投資主軸仍是人工智慧，但重點將從基礎建設轉向企業層面的全面鋪開，這將深刻改變企業運作模式與社會結構。若將科技板塊細分為半導體、軟體與硬體三大領域，富達最看好半導體的前景。數據顯示，市場目前對於明年半導體產業的每股盈餘（EPS）成長率預期高達30%以上，顯示需求依然強勁；而軟體與服務業的獲利增長預期也落在20%至30%之間，表現不俗。

在硬體方面，張宇翔坦言面臨「雙面刃」的挑戰。雖然消費者因應AI功能升級（如iPhone 17）將帶動換機潮，但AI資料中心與終端設備對記憶體（DRAM）需求大增，導致DRAM價格今年以來翻漲兩倍，墊高了硬體廠的成本壓力。儘管如此，市場近期仍不斷上修硬體產業的獲利預期，顯示AI帶來的紅利仍大於成本衝擊，科技產業整體獲利前景依然樂觀。

美財政刺激如「強心針」 降息循環延續有利債市

在總體經濟與政策面上，張宇翔以生動的比喻形容美國經濟現狀。他認為，美國經濟本質已相當強健，如同一個健康的人，而明年上半年預計發酵的財政刺激政策，就像是再為其施打一劑「強心針」，這將推動美國經濟表現優於長期趨勢增長率。與此同時，聯準會（Fed）的降息循環仍在持續，市場定價預期利率最終將降至3%左右的中性水準。

在政策與經濟雙重支持下，信貸資產因殖利率仍處於相對高檔，具備投資吸引力；而隨著降息趨勢確立，中短天期債券將直接受惠，成為穩定收益的重要來源。

地緣政治碎片化成常態 選股能力成決勝關鍵

然而，全球局勢並非萬里無雲。張宇翔示警，「地緣政治碎片化」與逆全球化趨勢不可忽視。即便貿易戰話題時有起伏，但美國當前的關稅水平已處於近五、六十年來的高點。在這樣的環境下，企業供應鏈的韌性備受考驗，能夠有效分散佈局的企業方能勝出。這也意味著「選股」的重要性將大幅提升，投資人必須精挑細選出能在地緣政治變局中穩健營運的優質標的。

新興市場獲利動能強勁 看好北亞科技與拉美原物料

值得注意的是，富達對於新興市場的看法轉趨樂觀，甚至認為其獲利成長動能有機會超越美國。張宇翔分析，這股動能主要來自兩大引擎：一是包含台灣、韓國在內的北亞市場，直接受惠於全球科技資本支出與晶片需求爆發，以及中國互聯網龍頭企業的復甦；二是拉丁美洲與南非等原物料產地，在原物料價格支撐下，企業獲利表現將水漲船高。

黃金並非僅追價 更是風險分散利器

面對市場結構的劇變，傳統的股債配置已不足以應對風險。張宇翔強調，在現代多元資產佈局中，黃金扮演著不可或缺的角色。雖然近期金價上漲主要由各國央行購金需求驅動，但從資產配置角度來看，黃金與股票、債券的相關性長期接近於零，具有極佳的分散風險效果。

根據富達研究，若將傳統「股六債四」的投資組合進行調整，將其中5%至10%的債券部位轉移至黃金，不僅能有效降低投資組合的整體波動風險，還能進一步提升收益表現，是應對未來動盪市場的理想配置。

美元估值仍偏貴 避險屬性恐弱化

最後，針對匯率市場，張宇翔認為美元的弱勢格局尚未結束，明年仍有走貶空間。這主要是因為美元的實質有效匯率（REER）估值依然偏貴。更需留意的是，過去市場普遍認為美元具有避險功能，亦即股市下跌時美元會上漲；但近期數據顯示，美元與股市的負相關性正在減弱，甚至趨近於零。這意味著投資人在未來進行資產配置時，不能再單純依賴美元作為避險工具，需更審慎地管控匯率風險。

