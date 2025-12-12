2026自媒體洗牌元年：AI＋分潤帶貨取代流量紅利

（記者石耀宇／綜合報導）全球內容產業正迎來十年來最大變革。2025 年底至 2026 年初，被科技圈稱為「神仙打架元年」──三大科技陣營正式展開競爭：由 阿里巴巴推出的千问 在語言理解上突破、字節跳動的靈光大模型 以高效架構刷新生成速度、Google 的 Gemini 3 則以跨模態整合重新定義內容生產。AI 已從需要提示詞的工具，全面進化為人人皆可使用的生產力引擎。

圖／2026年自媒體將從流量紅利走向AI+分潤收益模式。(飛騰伊果提供)

如今，AI 能直接生成腳本、影片、設計與商業策略，創作門檻降低，但差距反而拉大。關鍵不再是「會不會用 AI」，而是「能不能把 AI 變成商業系統」。能建立收益模式者，將掌握新時代的主導權。

在這股結構轉變下，自媒體產業正快速洗牌。台灣自媒體培訓領導品牌飛騰伊果國際文化傳媒（以下簡稱飛騰伊果）指出，2026 年將從「流量紅利」走向「AI＋分潤帶貨」的收益時代。創作者不再依賴單一平台，而是以 AI、生態鏈與跨平台分潤形成新的變現模式。飛騰伊果強調，2026 年也是內容創作者從興趣者邁向微型企業主的重要轉捩點。

飛騰伊果 CEO 黃喬曦（貓姐）表示，AI 已重塑內容產業。過去是「會拍的人勝出」，現在則是「誰能善用 AI 快速產出高品質內容，誰就能脫穎而出」。影像生成、腳本、剪輯、配音等流程自動化，使素人具備小型製片團隊的能力。

共同創辦人謝冠鴻（羅賓） 指出，自媒體已進入「全民帶貨時代」。透過 TikTok、蝦皮、酷澎與抖貓貓商城，創作者不必開店、不必直播，就能參與分潤帶貨。當 AI 降低內容製作門檻，分潤制度更透明，創作者將迎來全新的收益曲線。他強調，多平台內容矩陣將決定創作者的流量壽命與收入高度。

執行總監郭婉珍表示，2026 年自媒體核心關鍵字是「AI × 生態鏈 × 跨平台」。創作者需同時運用 TikTok、YouTube Shorts、Facebook、Instagram Reels，並串接分潤電商、品牌合作與數位商品，才能形成完整商業閉環。自媒體將從個人化走向專業化、系統化，創作者必須具備定位、策略與數據能力。

圖／飛騰伊果謝冠鴻(羅賓)、黃喬曦(貓姐)、郭婉珍(由左至右)提出2026年自媒體5大趨勢。(飛騰伊果提供)

飛騰伊果根據平台政策、演算法及大量學員成果，提出 2026 五大關鍵趨勢：

AI 內容創作普及化：影像生成、腳本、剪輯成熟化，內容產能倍增。 分潤帶貨成為主流模式：短影音即可帶貨，不需直播，門檻更低。 跨境市場高速成長：東南亞 TikTok Shop 與跨國電商擴張，台灣創作者具優勢。 多平台成為必要策略：降低演算法波動風險，提高內容壽命與收益。 內容專業化、系統化：AI 降低製作成本，但真正能賺錢的是策略深度。

飛騰伊果目前已布局 AI 教學、多平台矩陣與分潤帶貨，是台灣少數整合短影音教育、AI 工具、自建商城與多平台變現渠道的生態鏈型企業。

圖／自媒體新時代，誰能善用 AI 快速產出高品質內容，誰就能脫穎而出。(飛騰伊果提供)

黃喬曦表示，2026 年將是創作者最值得進場的一年。AI 更強、帶貨市場更透明，只要願意投入，就有機會建立新的事業。

謝冠鴻補充，未來競爭將更激烈，但能掌握 AI、生態鏈策略與跨平台分潤的人，將成為新一代自由工作者與微型企業主。

郭婉珍則指出，自媒體將從興趣走向職業化、企業化，飛騰伊果將持續深化 AI 教育、跨境布局與生態整合，協助創作者掌握新黃金變現窗口。

