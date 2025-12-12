2026自媒體洗牌元年：AI＋分潤帶貨取代流量紅利
（記者石耀宇／綜合報導）全球內容產業正迎來十年來最大變革。2025 年底至 2026 年初，被科技圈稱為「神仙打架元年」──三大科技陣營正式展開競爭：由 阿里巴巴推出的千问 在語言理解上突破、字節跳動的靈光大模型 以高效架構刷新生成速度、Google 的 Gemini 3 則以跨模態整合重新定義內容生產。AI 已從需要提示詞的工具，全面進化為人人皆可使用的生產力引擎。
如今，AI 能直接生成腳本、影片、設計與商業策略，創作門檻降低，但差距反而拉大。關鍵不再是「會不會用 AI」，而是「能不能把 AI 變成商業系統」。能建立收益模式者，將掌握新時代的主導權。
在這股結構轉變下，自媒體產業正快速洗牌。台灣自媒體培訓領導品牌飛騰伊果國際文化傳媒（以下簡稱飛騰伊果）指出，2026 年將從「流量紅利」走向「AI＋分潤帶貨」的收益時代。創作者不再依賴單一平台，而是以 AI、生態鏈與跨平台分潤形成新的變現模式。飛騰伊果強調，2026 年也是內容創作者從興趣者邁向微型企業主的重要轉捩點。
飛騰伊果 CEO 黃喬曦（貓姐）表示，AI 已重塑內容產業。過去是「會拍的人勝出」，現在則是「誰能善用 AI 快速產出高品質內容，誰就能脫穎而出」。影像生成、腳本、剪輯、配音等流程自動化，使素人具備小型製片團隊的能力。
共同創辦人謝冠鴻（羅賓） 指出，自媒體已進入「全民帶貨時代」。透過 TikTok、蝦皮、酷澎與抖貓貓商城，創作者不必開店、不必直播，就能參與分潤帶貨。當 AI 降低內容製作門檻，分潤制度更透明，創作者將迎來全新的收益曲線。他強調，多平台內容矩陣將決定創作者的流量壽命與收入高度。
執行總監郭婉珍表示，2026 年自媒體核心關鍵字是「AI × 生態鏈 × 跨平台」。創作者需同時運用 TikTok、YouTube Shorts、Facebook、Instagram Reels，並串接分潤電商、品牌合作與數位商品，才能形成完整商業閉環。自媒體將從個人化走向專業化、系統化，創作者必須具備定位、策略與數據能力。
飛騰伊果根據平台政策、演算法及大量學員成果，提出 2026 五大關鍵趨勢：
AI 內容創作普及化：影像生成、腳本、剪輯成熟化，內容產能倍增。
分潤帶貨成為主流模式：短影音即可帶貨，不需直播，門檻更低。
跨境市場高速成長：東南亞 TikTok Shop 與跨國電商擴張，台灣創作者具優勢。
多平台成為必要策略：降低演算法波動風險，提高內容壽命與收益。
內容專業化、系統化：AI 降低製作成本，但真正能賺錢的是策略深度。
飛騰伊果目前已布局 AI 教學、多平台矩陣與分潤帶貨，是台灣少數整合短影音教育、AI 工具、自建商城與多平台變現渠道的生態鏈型企業。
黃喬曦表示，2026 年將是創作者最值得進場的一年。AI 更強、帶貨市場更透明，只要願意投入，就有機會建立新的事業。
謝冠鴻補充，未來競爭將更激烈，但能掌握 AI、生態鏈策略與跨平台分潤的人，將成為新一代自由工作者與微型企業主。
郭婉珍則指出，自媒體將從興趣走向職業化、企業化，飛騰伊果將持續深化 AI 教育、跨境布局與生態整合，協助創作者掌握新黃金變現窗口。
更多引新聞報導
日本青森強震6.7級！北海道、岩手等多縣拉警報：防1公尺海嘯
北醫老伯失控嗆「單挑」！血壓機操作引糾紛 男子無奈報警
其他人也在看
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 20 小時前 ・ 68
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 156
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 26
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 4
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 119
郭婷婷曾被譽「徐若瑄接班人」現況曝 一度到居酒屋打工陷迷惘
【緯來新聞網】曾被譽為「徐若瑄接班人」的藝人郭婷婷，近日罕見接受訪談，談及過去在演藝圈走紅後的低潮與緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 21 小時前 ・ 15
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 117
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 21
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 28
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 9
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 214
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 8
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 2
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」 降息難救大盤
近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 11
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 37
2027兩岸若開戰該逃哪？眾狂推「台灣2外島」 笑：連打都不會打
中共對台灣文攻武嚇的頻率增加，總統賴清德近日曾提及，「北京當局以2027完成武統台灣為目標進行整備」，引發熱議。就有網友好奇，如果戰爭真的要來，去台灣哪個城市生活比較不會受影響？對此，有一票網友指出，「金門和馬祖」可能會被中共直接略過，因此認為相對較安全。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 47
獨／送車保養「莫名消失」！業務私賣愛車 驚：定位在淡水地下室
離奇的汽車轉賣事件引發關注，車主將愛車送往保養廠後，竟發現座車被業務員私自賣給二手車行。車主透過定位系統追蹤，發現愛車停放在新北市淡水某大樓地下停車場。購買該車的二手車行聲稱已完成合法交易程序，並表示對業務員的不當行為毫不知情。目前涉案業務員已失聯，電話無法接通，而相關單位正在調查此事，疑似還有4至5輛車遭遇類似情況。TVBS新聞網 ・ 15 小時前 ・ 8