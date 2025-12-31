2026臺中最強跨年夜 兩大舞台同時嗨唱

記者周毓洵／綜合報導

2026臺中跨年夜火力全開！「2026臺中最強跨年夜」今（31）晚正式登場，兩大舞台同步開唱，從水湳中央公園到麗寶樂園一路嗨到凌晨，堪稱中臺灣近年規模最大、卡司含金量最高的跨年盛會；主舞台由人氣樂團告五人率先登場氣勢開場，點燃全場倒數熱度。

水湳中央公園主舞台卡司一字排開星光熠熠，睽違5年重返跨年舞台的蕭敬騰成為全場焦點之一，另外還有小樂吳思賢、盧廣仲、麋先生、TRASH等人氣歌手與樂團輪番上陣，新年倒數後再由動力火車、怕胖團接力演出，經典與新世代一次到位。主持人則由阿KEN搭檔蔡尚樺，妙語如珠陪觀眾一路迎新年。

臺中另一跨年指標「麗寶跨年演唱會」同樣熱鬧登場。今年以「包你發」為主題，在全臺最大摩天輪「天空之夢」下開唱，結合演唱會、燈光秀與煙火，打造大型音樂祭規格。卡司包括王識賢、魏如萱、宇宙人、美秀集團、Marz23 等實力派與新世代音樂人，從搖滾到流行一次滿足。

麗寶樂園更一路營運至深夜，民眾不只看演出，還能搭遊樂設施、賞煙火，讓跨年夜從聽覺嗨到視覺，成為不少年輕族群與親子家庭的首選去處。臺中兩大舞台、雙倍卡司，從告五人熱血開場到動力火車跨年後接力開唱，2026臺中跨年夜用音樂陪伴市民迎接全新一年。

告五人率先登上主舞台開唱，用滿滿能量為2026臺中跨年夜揭開序幕。（三立電視提供）

告五人率先站上臺中跨年主舞台，用熟悉旋律與滿滿能量氣勢開場。（三立電視提供）

在燈海與歡呼聲中開唱，告五人穩坐新生代人氣樂團代表，跨年夜存在感爆棚。（三立電視提供）

唱跳實力全開，小樂吳思賢用滿滿舞台魅力成功收服現場觀眾目光。（三立電視提供）

小樂吳思賢帥氣登台，動感節奏一響，立刻讓臺中跨年現場熱度再升級。（三立電視提供）