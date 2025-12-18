2026臺中最強跨年夜 16組重量級藝人輪番開唱
記者蕭宇廷／臺中報導
臺中市政府今（18）日舉辦「2026臺中最強跨年夜」記者會，正式宣布跨年晚會將於12月31日晚間6時、在水湳中央公園盛大登場。市府再度集結「全國含金量最高」的豪華卡司，由金曲歌王蕭敬騰領軍，集結3金滿貫歌王盧廣仲、經典天團動力火車、金曲天團告五人等16組重量級藝人輪番開唱；並於倒數時刻施放長達180秒的璀璨煙火秀，陪伴全國民眾迎接2026嶄新的第一刻。
新聞局長欒治誼代表市長盧秀燕表示，臺中跨年演唱會年年升級，不僅卡司含金量最高，還有最好的場地、硬體設備與整體服務品質，深受全國民眾喜愛。去年臺中跨年吸引48萬人次到場、創下歷史新高；今年市府以更強大的演出陣容與更完善的規劃回應民眾期待，邀請大家再次齊聚臺中，共度最精彩的跨年夜。
欒治誼指出，今年臺中跨年獨家邀請金曲歌王蕭敬騰登台演出，並集結盧廣仲、告五人、動力火車、麋先生MIXER、TRASH、怕胖團等，橫跨不同世代與音樂風格的超人氣藝人，打造全臺最具指標性的跨年舞台。除演唱會外，跨年夜還將施放180秒大型煙火秀，讓市民在水湳中央公園的開闊視野中，迎接最震撼的新年倒數。
欒治誼也提到，盧秀燕特別跨局處推出「臺中Hi8・全城開趴」系列活動，串聯年底到年初的8大重點盛事，從演唱會、文化活動到觀光體驗全面到位。臺中年底前有五月天、年後有頑童接力開唱，誠摯邀請全國民眾不只跨年當天到臺中，更可以安排2天1夜、3天2夜的行程，深度體驗臺中的城市魅力。
「2026臺中最強跨年夜」卡司陣容堅強，記者會現場同步揭曉完整演出名單，並由臺中的女兒蔡尚樺與幽默風趣的小龜聯手主持，以輕快互動串聯全場氣氛。現場也邀請新生代人氣女團babyMINT帶來精采演出、並與主持人熱情互動，提前為跨年晚會暖身，展現臺中跨年兼具話題性與新世代活力。
欒治誼強調，臺中跨年不只是一場演唱會、更是一趟完整的城市體驗。市府規劃「文化×美食×跨年」一站式動線，白天可走訪新開幕的「綠美圖」感受城市文化新地標，傍晚前往逢甲商圈品嘗特色美食，夜晚再到水湳中央公園倒數迎新年，一次感受臺中的文化、觀光與音樂魅力。
交通方面，交通局長葉昭甫表示，今年跨年晚會卡司堅強、預期人潮眾多，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往會場，其中搭乘捷運最為便利。民眾可搭乘臺中捷運至「文心櫻花站」或「文華高中站」，下車後步行約30分鐘即可抵達水湳中央公園；沿線甘肅路已規劃寬敞人行通道、足以容納大量人潮，並有交通管制措施確保行走安全。
葉昭甫指出，市府另規劃2條免費接駁路線，包括「市政府線」及「松竹線」，自下午5時30分起陸續發車，人滿即發、提升轉乘便利性；散場接駁則自晚間10時至翌日凌晨1時30分，班距約10至15分鐘1班，協助民眾順利返程。跨年夜捷運也將加密班次並延長營運至凌晨2時、確保散場交通順暢。
葉昭甫說，跨年當天水湳中央公園及周邊經貿園區將實施交通管制，核心區域汽、機車無法進入；也不建議自行開車前往。
民眾可於出發前，透過搜尋「臺中跨年即時交通」，或掃描QR-Code進入專屬網站，即時查詢現場人流影像、停車場剩餘車位及大眾運輸資訊，出門前即可掌握交通狀況、省時又便利。
臺中市政府提醒，跨年當天人潮眾多，請民眾提早規劃交通與散場動線，配合現場工作人員及警方指揮；無法到場的市民，也可透過電視及網路轉播同步感受跨年熱力。市府誠摯邀請全國民眾，12月31日下午6點相約水湳中央公園，在臺中一起迎接2026最美的第一刻。
2026臺中最強跨年夜，16組「全A咖」齊聚水湳開唱、含金量最高！（臺中市新聞局提供）
