2026臺北國際電玩展 全球新品首發、大作齊聚

記者古可絜／臺北報導

2026臺北國際電玩展今（29）日起至2月1日在南港展覽館1館登場，今年匯集來自26個國家地區、399家參展廠商，橫跨南港展覽館1館1樓與4樓展區，達1,800個攤位，展出超過500款遊戲作品；除有全球新品首發與大作齊聚，今年最受矚目的日本任天堂帶來全新主機Nintendo Switch 2，讓玩家能搶先體驗最新趨勢。

TGS玩家區包含連續4年參展的日本家用型主機大廠任天堂，規劃《卡比的馭天飛行者》、《瑪利歐賽車世界》以及「Nintendo Today!」等遊戲試玩體驗，並舉辦角色見面會；而知名遊戲代理、發行商傑仕登帶來《Resident Evil Requiem》、《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》、《PRAGMATA》等重磅新作及首度在海外開放試玩的《超級槍彈辯駁2×2》；臺灣萬代南夢宮娛樂亦推出包括《CODE VEIN 噬血代碼 II》、《艾爾登法環 褪色者版》、《我的英雄學院 無盡正義》、《勇者鬥惡龍VII Reimagined》在內多款未上市的玩家熱議作品。

廣告 廣告

亦有多款跨平臺與人氣遊戲，包括玩家期待的新作《明日方舟：終末地》與熱門作品《星痕共鳴》、《少女前線 2：追放》，在雙平臺暢銷排行中長期霸榜的《寒霜啟示錄》與《Kingshot》，《鳴潮》也有展場限定活動及Coser完美重現遊戲角色，《塵白禁域》全新改版內容試玩、多樣周邊商品販售，Aniplex & JOYCITY推出承襲CAPCOM人氣IP《惡靈古堡》系列世界觀的《Resident Evil Survival Unit》並首度開放試玩，以及CPBL授權的棒球手遊《強棒出擊：ALL IN》、本土插畫IP衍生的《螢幕貓蟲咖波》及《Bugcat Island》、《貓蟲疊疊樂》等。

「Indie House」獨立遊戲專區今年共有23個國家地區、191組團隊參與，展出逾250款作品，規模為歷年之最。其中海外團隊占比超過6成，包含臺灣的《活俠傳》、《文字遊戲世界》、《亞路塔：狐狸狐途的麵包冒險》等代表作品，以及來自海外的指標性獨立遊戲發行商，如Pocketpair、PLAYISM、集英社遊戲、PARCO GAMES、Smilegate | STOVE、34BigThings等，皆投入參展陣容，遊戲內容豐富，不僅展現TGS作為開發者交流平臺的高度吸引力，更透過與玩家的直接互動，協助新創團隊優化產品方向，拓展國際能見度。

此外，與展覽同期舉辦的「亞太遊戲高峰會」，今年特別強調技術變革，重磅打造「MAIN STAGE」與「AI STAGE」兩大舞臺，邀請來自AWS、NVIDIA、Google等國際講師，聚焦「生成式AI」如何重新改寫遊戲開發的樣態，透過AI與遊戲開發等熱門議題的探討，期待遊戲產業跟上最新趨勢，與全球大師對話遊戲未來。

2026臺北國際電玩展今日起至2月1日在南港展覽館1館登場。（記者古可絜攝）

廠商推出各式展場限定活動及Coser完美重現遊戲角色。（記者古可絜攝）

廠商推出各式展場限定活動及Coser完美重現遊戲角色。（記者古可絜攝）

連續4年參展的日本家用型主機大廠任天堂舉辦角色見面會。（記者古可絜攝）

攤位舉辦各式活動吸引玩家前往。（記者古可絜攝）

臺灣萬代南夢宮娛樂推出《我的英雄學院 無盡正義》在內多款未上市的玩家熱議作品。（記者古可絜攝）

2026臺北國際電玩展今日起至2月1日在南港展覽館1館登場。（記者古可絜攝）

廠商提供各式遊戲提供玩家試玩體驗。（記者古可絜攝）

雙平臺暢銷排行中長期霸榜的《寒霜啟示錄》。（記者古可絜攝）

廠商推出各式展場限定活動。（記者古可絜攝）

廠商提供各式遊戲提供玩家試玩體驗。（記者古可絜攝）

CPBL授權的棒球手遊《強棒出擊：ALL IN》。（記者古可絜攝）

今年最受矚目的日本任天堂帶來全新主機Nintendo Switch 2，讓玩家能搶先體驗最新趨勢。（記者古可絜攝）