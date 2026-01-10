2026臺北寵物展 為毛孩補年貨

記者古可絜／綜合報導

2026上聯臺北寵物用品博覽會將於16至19日在臺北世貿登場，展覽以全新主題《毛俠外傳‧再戰江湖》打造沉浸式江湖體驗，集結百家人氣品牌、萬款寵物商品，貓狗飼料買一送一，零食、保健品、服飾配件、清潔用品一次備齊；另規劃「滿漢食膳閣」、「無塵淨身堂」、「早鳥江湖密令」、「英雄榜趣味拍」、「寵物溝通體驗」等多項限定活動，讓毛孩化身江湖特務、開心闖關，同時為新一年補充滿滿糧草與能量。

超豐盛 寵物年菜選擇多

農曆新年將近，寵物年菜也成為毛孩家庭的過年必備選項，多家人氣品牌同步推出年節限定寵物年菜禮盒，讓飼主能與毛孩一同圍爐迎新年。其中，「CoConilla」推出詢問度極高的「年菜全套六件組」，內含全雞湯、薑雞、金鴨小米糕、燉牛腱、紅龜粿與雙魚等6道象徵吉祥寓意的料理；「汪事如意」寵物年菜禮盒登場，主打馬年限定設計與五星級規格，共推出多達14品的豐盛年菜內容，搭配可微波獨立包裝，方便飼主依需求分次享用。

好喜氣 過年新衣最吸睛

有應景的寵物春聯、年菜，當然也少不了過年新衣，「璞啾寵物Chupet」於寵物展推出多款高訂寵物過年服，為毛孩打造拜年必勝的喜氣造型，包含象徵好運與祝福的開運新年衣、喜氣洋洋的新年服款，以及結合傳統盤釦設計的蓬裙款式，讓毛孩穿上後瞬間成為親友間最吸睛的拜年焦點。

18日還特別規劃「異世界兩棲爬蟲見面會」，集結多種珍奇特寵，包括青蛙、守宮、蜥蜴、蟒蛇、象龜等，讓觀眾近距離欣賞與互動，一次感受異世界生物的獨特魅力。現場同時開放飼主攜帶家中兩棲爬蟲一同參與。

過年走春，帶著家中毛孩出遊，穿上喜氣洋洋的新年服裝。（上聯國際展覽提供）

農曆年前的寵物展，吸引飼主帶著毛孩一起挑選生活用品，感受濃厚的新年氣氛。（上聯國際展覽提供）