2026臺北市第2屆首都盃國際技能競賽啟動

【記者卓羽榛臺北報導】面對全球產業快速變遷與資通訊技術人才需求倍增，臺北市政府展現對技職教育的高度重視，13日由蔣萬安市長宣布於今年 5月26日至28日在松山工農盛大舉行「2026臺北市第2屆首都盃國際技能競賽」。此賽事為全國唯一由地方政府主辦的國際級技能競賽，本屆規模全面雙重升級，由首屆9國參與提升至15國頂尖選手同場競技，競賽職類亦從7項擴增至10項，不僅深化國際交流，更成為我國選手參與9月上海國際技能競賽的重要前哨站。



蔣萬安市長表示，臺北市致力打造結合AI與數位科技的優質技職教育學習環境，114至116年挹注2.7億元推動「新世代技職工場計畫」，規劃7所公立高職實習工場升級為北區智慧工場示範場域，以「智慧控管」、「數位製造」及「人機協作」為核心，全面優化教學場域與專業設備，並串聯技術教學中心、大專校院及產業資源，強化產學接軌，讓學生在學期間即能銜接國際產業趨勢。本屆首都盃競賽內容亦緊扣「智慧製造」與「數位轉型」主軸，展現技職教育與未來產業的高度連結。



本屆競賽職類涵蓋工業4.0、數位建設BIM、資通訊網路建置、行動應用開發、商務軟體設計、工業機械、銲接、漆作裝潢、汽車技術、冷凍空調等領域，皆為未來城市的關鍵技術。所有競賽項目皆比照國際技能競賽規格辦理，打造技職學生展現能力的國際舞臺！



臺北市學生在過去一年國內外賽事表現亮眼，於全國技能競賽勇奪10金11銀12銅，全國高中技藝競賽獲44座金手獎，亞洲技能競賽國手勇奪3金1銀全數獲獎。為表彰師生辛勤付出，市府頒發逾353萬元獎勵金，其中榮獲亞洲技能競賽「國家最佳選手獎（Best of Nation）」的南港高工劉彥頫同學也將投入5月首都盃賽事。此外，市府自113年起實施獎勵實施計畫，首都盃國內選手的金牌獎金從20萬元提升至24萬元，銀牌10萬元提升為12 萬元、銅牌6萬元提升至8萬元，以此實質鼓勵優秀技術人才。



教育局指出，為深化技能教育意義並向下扎根，於115年5月27日至28日競賽期間開放專業導覽服務，並結合科技大學與技術型高中設置職業試探體驗攤位，開放60梯次2,100個參訪名額，即日起接受團體及學校報名，報名網址(https://reurl.cc/yOMyka)，參訪完成10個競賽職類且核章完成者，即可兌換首都盃紀念徽章及抽獎券參加抽獎活動，獎項包含iPad Air 11吋、Nintendo Switch 2 (含健身環)、AirPods 4、Marshall Emberton 藍芽喇叭等多項好禮，抽獎結果將於6月底前公告於第2屆首都盃國際技能競賽大會網站(https://www.saihs.edu.tw/2026tpskills)，此外，本次活動亦開放家長會、教師會、校長協會共同參與，透過多方合作協助學生進行職涯探索與規劃，擴大技職教育影響力。