2026臺北年貨大街開跑 大同警啟動 交通快打 守護迪化商圈採買熱潮

%E4%B8%80 5 300x225 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】「2026臺灣年味在臺北」系列活動正式揭開序幕！全臺規模最大的迪化商圈年貨大街將於115年1月31日（星期六）隆重登場。為因應廣大的採購人潮，臺北市政府警察局大同分局已針對「迪化商圈」、「後站及華陰街商圈」及「寧夏夜市」規劃嚴密的交通疏導與管制勤務，並首度強化「交通快打機制」，確保民眾能安心、順暢地感受年節氣氛。

停車費率調整，鼓勵搭乘「免費接駁車」

大同分局提醒，年貨大街期間周邊停車場費率將調整為每小時80元。為減輕民眾負擔，今年延續規劃「年貨專屬免費接駁車」，路線串聯：

•關鍵站點：捷運北門站

廣告 廣告

↔

塔城街

↔

涼州街

↔

大稻埕碼頭

↔

後車站商圈。

優點：採買民眾可輕鬆往返各主要商圈，免去塞車與尋找車位之苦。

三大商圈交通管制要點

為了保障行人安全，活動期間商圈內禁止車輛進入，重點管制如下：

(一)迪化街商圈：1/31 – 2/15～12:00 – 24:00、迪化街一段（南京西路至歸綏街）。

(二)華陰街/後站：1/24 – 2/15～10:00 – 22:00、華陰街（重慶北路至太原路口）。

(三)寧夏夜市：1/24 – 2/22～16:00 – 24:00、寧夏路（民生西路至平陽街段）。

特別注意：迪化商圈周邊民樂街、歸綏街及民生西路口將實施時段性單行或禁止左轉管制。

科技監控與執法：交通快打不卡關

大同分局表示，活動期間將利用CCTV即時監控系統全天候掌握流量。一旦發生路口壅塞或交通事故，將立即調派「交通快打」警力馳援，確保路口淨空。針對商圈周邊違規停車、停等車輛影響通行等熱點，警方將加強取締執行執法，維護道路秩序。

警方溫馨叮嚀

大同分局呼籲，年貨大街期間車多擁擠，請民眾多加利用捷運（北門站、雙連站、中山站）及市區公車。行經管制路口時，請務必配合員警與義交指揮。建議出門前收聽警察廣播電臺掌握最新路況，讓您的採買行程「安心順暢過好年」。