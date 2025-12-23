2026臺北新車暨新能源車大展12/31登場

記者古可絜／綜合報導

2026臺北新車暨新能源車大展將於12月31日至115年1月4日於臺北世貿登場。匯聚HONDA、LEXUS、MAZDA、MITSUBISHI、NISSAN等國內外重量級汽機車品牌。主辦單位聚焦政策利多刺激買氣、小客車減稅與汰舊換新最高可省10萬元等議題，品牌推出展場限定優惠，如Porsche限量交車禮、Honda抽購物金、Harley‑Davidson零利率分期專案等，讓車迷把握最佳購車時機。

廣告 廣告

搶先曝光各大品牌首亮相與焦點車款，包括豪華電動休旅、美式與英倫重機、露營熱潮帶動純電休旅新寵，以及大會首度開放寵物推車入場，更特別策畫多元主題車款導覽路線。同時，車展舞臺娛樂活動同樣吸睛，四大啦啦隊包括MUSE慕獅女孩、Fubon Angels、美式啦啦隊Luxy Girls，以及FUSO展區限定樂天女孩，連日輪番開秀，結合車展與娛樂魅力，打造最具話題與體驗感的年度車界盛會。

在政府推動2,000c.c.以下小客車貨物稅減徵，可搭配「汰舊換新」合計最高減徵10萬元政策的帶動下，市場買氣明顯回升，年輕族群購車意願加速提升。近期車市熱議政策持續發酵，包括延長電動車貨物稅與牌照稅優惠至2030年，以及政府與業界針對進口車關稅的討論，進一步引發消費者對新車價格與購車時機的高度關注。為回應市場需求，各大品牌於「2026臺北新車暨新能源車大展」推出多項限時優惠與專案，搶攻買氣。

此次HONDA以暗黑車型剪影視覺預告ZR-V e:HEV與Prelude將亮相車展，開啟新駕馭時代。而SUZUKI首款電動車e VITARA也將在2026臺北新車大展首度公開亮相，是SUZUKI首款全球戰略純電動車型，以“Emotional Versatile Cruiser”為產品理念，其設計融合了純電動車的先進技術感和SUV的力量感，配備了可提供靈活敏銳駕駛體驗的純電動車動力總成、不僅提供越野能力而且提供強大性能的電動四驅系統“ALLGRIP-e”，以及專為純電動車開發的“HEARTECT-e”全新平臺。

「2026臺北新車暨新能源車大展」首度開放寵物推車入場，歡迎車迷攜帶家中寵物一同參觀最新車款。寵物友善車款逐漸成為家庭用車的新趨勢，大會除首次開放寵物進場外，也同步為車迷精選寵物友善車型，滿足多元用車需求。其中，CMC中華汽車J Space以寬敞且靈活的車室空間，成為毛小孩爸媽的理想夥伴，平整開闊的車室設計，能輕鬆容納寵物籠、寵物推車及各式外出用品；充裕的後座空間，即使大型犬或多位毛孩同行，也能自在伸展、舒適乘坐。

2026臺北新車暨新能源車大展將於12月31日至115年1月4日於臺北世貿登場。（上聯國際提供）