「2026臺北最HIGH新年城」3線散場接駁公車 配合延後收班

為因應114年12月31日舉辦的「2026臺北最HIGH新年城」跨年活動，臺北市公共運輸處規劃了三條專用接駁公車路線，以便運送大量參加活動的人潮。此外，信義區周邊的37條公車路線也將延後收班，提升民眾的出行便利性。

接駁公車路線如下：

1號線 ：前往捷運忠孝新生站，仁愛路與延吉街口搭乘。

2號線 ：前往捷運公館站/六張犁站，基隆路2段與信義路4段450巷口的「吳興街口」站搭乘。

3號線：前往木柵、景美及深坑，松德路與信義路口搭乘。

2026跨年晚會散場接駁公車路線規劃。（圖／台北市政府提供）

這三條接駁公車將於115年1月1日00：00至01：30之間以巡迴方式運行，並依現行分段方式收費，沿途可在既有公車站下客。公共運輸處建議民眾根據目的地選擇合適的接駁公車路線，並在抵達捷運站後轉乘捷運回家。

2026跨年晚會散場接駁公車輸運示意圖。（圖／台北市政府提供）

此外，行經信義計畫區的部分公車路線末班車將延後至約01：30，非信義商圈周邊的捷運接駁公車則預計在01：00時發車。為了減少擁擠，公共運輸處呼籲居民盡量步行回家，避免排隊搭車的困擾。

2026跨年晚會行經臺北市信義區周邊公車配合延後收班一覽表。（圖／台北市政府提供）

如需更多資訊，民眾可透過公共運輸處的官方網站查詢，或撥打臺北市民當家熱線1999詢問相關問題。

