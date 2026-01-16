2026臺北燈節2/25登場 「變形金剛柯博文」主燈現身花博

2026臺北燈節將在2月25日到3月15日盛大登場

花博展區將推出以「變形金剛柯博文」為主題、高10公尺的主題燈組和光影展演

臺北市觀光傳播局長余祥表示，今年小提燈以柯博文為主題設計

2026臺北燈節將在2月25日到3月15日盛大登場，今年首度推出「雙展區、雙IP」模式，橫跨西門町和圓山花博園區。臺北市觀光傳播局表示，花博展區將推出以「變形金剛柯博文」為主題、高10公尺的主題燈組和光影展演，將為臺北夜晚注入震撼的科幻能量。此外，備受親子喜愛的小提燈，也將以柯博文為造型，3月1日到3月3日陸續發放。

臺北市觀光傳播局長余祥說明，今年臺北燈節規劃西門與花博雙展區，其中花博展區攜手全球知名IP《變形金剛TRANSFORMERS》，結合眾多藝術家作品共同布展。主題燈組將以博派領袖柯博文為主角，還有戰友大黃蜂燈組、對手密卡登燈組，三大經典角色齊聚花博。此外，配合現場燈光節奏與場域設計，將呈現充滿動感和力量感的沉浸式賞燈體驗。

廣告 廣告

余祥局長進一步說明，今年的小提燈將結合科技感和童趣元素，以柯博文為主題設計，呼應變形金剛的機械風格和城市未來感，預計在3月1日到3月3日在西門展區和花博展區發放，3月1日到3月2日在各行政區同步發放。

臺北市觀光傳播局表示，2026臺北燈節活動期間，每日亮燈時間從17時到22時，除了IP主燈外，也規劃友好交流燈組和全國傳統花燈競賽燈區。活動相關資訊可上2026臺北燈節官網查詢。