2026臺北藝術節集結歐亞跨國力作 9月驚豔登場

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2026臺北藝術節宣告記者會大合照(北藝中心提供)

2026臺北藝術節將於9月4日至10月25日登場，今年以「To See a Wider World」的場館精神為核心，集結來自黎巴嫩、印尼、中國、日本及臺灣的藝術家，推出多檔聚焦身分、記憶、漂泊與當代處境的作品。臺北表演藝術中心邀請觀眾進場觀看藝術家如何卸下成熟姿態，直面人生中最艱難與最脆弱的命題。

北藝中心董事長王文儀表示，今年藝術節就像久違的同學會，許多想念已久、好久不見的藝術家老朋友，以及讓人期待已久的新朋友，都要前來和臺灣觀眾碰面。

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本屆藝術節邀請創作者將尚未被整理、難以被定義的生命經驗，真實地在劇場中攤開。臺灣觀眾久仰多時、首次來臺的當代法語劇場重要劇作家瓦吉．穆阿瓦（Wajdi Mouawad），並未選擇最新作品，而是帶來最能代表自己的作品 《海之邊》（Littoral）與《孤身》（Seuls），從自身流亡經驗出發，揭露身為流亡者在語言、家庭與文化認同之間的失落與漂泊，這些生命中難以安放的傷痕，卻在喜劇架構下被呈現。

同樣回溯個人記憶，臺灣觀眾久違的創作社劇團，作品《孃孃狂言》由編導周慧玲再度拉開歷史縐褶，熨貼女性七十載的情感依存與生命互持，從女性生命經驗與家族記憶中，重新召喚那些長久被忽略、難以言說的情感與歷史幽影；而老歌與滬語的運用，在導演手上都讓本劇充滿活力。

臺灣小劇場先鋒及國家文藝獎得主王墨林在《最後的錄音》中，面對已故友人卓明，透過聲音、檔案與記憶碎片，回返臺灣劇場史的斷裂處，補足未被留下的一章。

另一條創作軸線，重構劇場形式與觀看關係，驫舞劇場創團逾20週年，此次獲中國信託新舞臺藝術節共同支持的《大群舞》可以視為舞團的階段性總結，此作由蘇威嘉編創，身為舞者，有感於才華跳不贏時間，獨舞實為與歲月的群舞。

導演王世偉則選擇諾貝爾文學獎得主庸．佛瑟（Jon Fosse）的劇本《我是風》（I Am the Wind），進一步挑戰表演詮釋，面對今年同時入圍臺北戲劇獎戲劇類最佳男演員的林子恆與莫子儀，他給演員的第一份功課，不是在劇本、臺詞中尋找線索，而是在字與字之間停留。作品刻意讓空白、停頓滲入劇場，在追求大量資訊的當代，觀眾可以重新感受時間與存在。

此外，創作也試圖讓觀眾進入難以被定義的情緒與狀態之中。四把椅子劇團帶著首屆臺北戲劇獎最佳導演獎且6項入圍的高關注作品《太陽》再次回歸，在當代日益分裂的語境中，持續探問人與人之間如何在對立中創造理解的可能。

中國藝術家陳天灼與印尼編舞家西科．塞蒂安托（Siko Setyanto）共同創作的《海籠》（Ocean Cage），跨越劇場與儀式、表演與感官經驗之間。融合視覺藝術、聲響、身體，讓觀眾在遊走間，被包覆在既是祭典，也是劇場的沉浸式體驗中 。