2026臺北跨年卡司超強！ 高爾宣預告變身「女兒傻瓜」趕回家抱抱

高爾宣首度登上臺北跨年舞台。（圖／中視提供）

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」邀來韋禮安、蔡健雅、美秀集團、畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN &王ADEN、U:NUS以及與影視歌三棲全能歌后李千娜，以跨世代的音樂魅力席捲臺北跨年夜，嗨翻整座城市。

其中李千娜更是自出道18年第一次在臺北唱跨年，她的心情是既驚訝又開心，「這次表演把許多經典歌曲變成組曲，特別請專輯製作人王希文老師重新編曲製作，還有帶來從未表演的特別橋段以及舞蹈演出，希望在今年的最後一天帶來熱鬧氣氛還有滿滿祝福，給觀眾很不一樣的跨界合作」。

李千娜出道18年第一次在臺北唱跨年。（圖／中視提供）

同為首度登上臺北跨年舞台的高爾宣，則展現出「女兒傻瓜」的一面。他透露當晚演出結束後的首要任務就是「回家抱女兒」，共同度過新年第一天。面對老婆預產期在即，高爾宣笑說若二寶提早報到，這將會是他最難忘的跨年。

人氣男團U:NUS則表示，能站上臺北跨年舞台是夢想成真，目前正密集練舞，並準備了全新歌曲與跨界演出，要讓大家看到拼圖般完整的U:NUS魅力。12月31日「臺北最High新年城-2026跨年晚會」從晚間7點起在中視、中天綜合台Live轉播。

