2026臺北跨年陣容曝光！Sandy、黃豪平領軍主持 大咖壓軸是她
今年由臺北市政府觀光傳播局主辦的「臺北最High新年城-2026跨年晚會」將由中視、中天綜合台全程轉播。晚會邀來Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓共同主持，已經曝光的卡司陣容堅強，包括蔡健雅、韋禮安、美秀集團、高爾宣OSN & 王ADEN、Bii畢書盡、U:NUS 、GENBLUE幻藍小熊、李千娜等，預計後續還有大咖名單即將公佈。
Sandy產後接下大型主持 跨年完第一時間抱小孩最開心
已是二寶媽的Sandy，今年受邀接下臺北跨年晚會的主持工作，她自己也相當期待，「從小在臺北長大，看過無數場臺北跨年，之前都在外縣市或是國外工作，今年可以一主持完就立刻回家，在新年的第一天抱小孩，當然非常開心。」當看到演出卡司的名單時，Sandy覺得現場一定會嗨爆，「有不少熟人，會很想在後台跟主持群打賭，如果在韋禮安跟蔡健雅上台時，能夠忍住不在後台跟著大唱特唱，就能抽禮物。」
黃豪平接到邀約秒告白女友 自曝最大壓力竟是身材
身為臺北跨年主持人之一的黃豪平，受邀時就立馬跟女友分享喜悅，「一接到主持邀約，第一個就是告訴女友，自己終於站上這個舞台，也希望她把時間空下來(陪我一起)。」面對主持搭檔，黃豪平完全不擔心默契，反倒有身材壓力，「我積極想辦法要瘦身，因為Sandy氣場強、氣質又好，夏和熙則是身材很好，圓圓又很辣，所以希望自己也要維持好的體態，不要被比下去。」
夏和熙圓夢擔心跨年冷風 圓圓讚2026卡司陣容「滿分等級」
夏和熙則透露主持臺北跨年對他來說已是「圓夢」，而去年才跟黃豪平、圓圓合作跨年晚會主持，所以這次四人聯手一定會很有默契，活動當天，讓他擔心的只有一件事，「我是一個很怕冷的人，會比較擔心長時間吹風，所以我很注重事前的養身。」而主持活動身經百戰的圓圓，已經10多年來的跨年夜都是在舞台上度過，這次臺北跨年是全臺最大場，所以目前已經認真在消化事前必做的功課，「這次的演出卡司都曾遇過，完全知道他們的舞台魅力是什麼」，她認為今年的臺北跨年陣容簡直就是100分。
