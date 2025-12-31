2026臺北車展世貿登場 呈現未來移動科技與趨勢

記者古可絜／臺北報導

2026臺北新車暨新能源車大展於今（31）日在臺北世貿開幕，展覽為期5天至2026年1月4日。今年以「智慧．永續．移動出行」為主軸，凝聚國內外汽機車品牌力量，共同呈現未來移動科技與市場趨勢，現場匯聚HONDA、LEXUS、LUXGEN、MAZDA、TESLA等國內外重量級汽機車品牌，超過百臺車款齊聚，歡迎民眾把握跨年假期前往。

新世代車款齊聚，包括HONDA攜多款重點車型亮相，包含全新休旅ZR-V、Prelude等年度焦點車款，以及首度帶來水上載具，8米長遊艇以及船外機；SUZUKI則首度公開首款純電車e-VITARA，象徵品牌電動化踏入新階段。

廣告 廣告

NISSAN因應電動化趨勢，亦展示專為國際電動方程式賽事打造的Formula E GEN3 EVO純電賽車等技術成果；LEXUS系列陣容包含LF-ZC概念車（Lexus Future Zero-emission Catalyst）首度於臺灣亮相；TOYOTA首度發表全新純電精品休旅URBAN CRUISER，並提前亮相全新大改款、日本進口的全球熱銷王者RAV4。

寶嘉聯合旗下4大品牌Alfa Romeo、CITROËN、Jeep以及PEUGEOT也帶來公開亮相車款，包括Alfa Romeo戰略新車Junior Ibrida、Junior Elettrica，雙動力布局登場，義式性能邁向全新世代的關鍵代表作；CITROËN採新世代P2 Hybrid油電系統的C3 AIRCROSS，同級唯一5或7人座配置，以舒適為核心的全新世代家庭休旅。

全新世代MINI John Cooper Works Cabrio登場，為臺灣市場首次正式引進的JCW敞篷車型，完美融合MINI經典Go-Kart操控與JCW純正賽道基因，將高性能駕馭與敞篷自由感推向全新境界。

保時捷則由首度在臺亮相全球限量1,500部、售價約1,525萬元的911 Spirit 70，偕同身價高達近2,300萬元、搭載Manthey性能套件的911 GT3 RS。另源於保時捷歷史上著名經典顏色的保時捷嚴選選色（Paint to Sample），不僅有911 GT3 RS的「海灣藍」（Gulf Blue）令人矚目，身披「極致紫」（Ultraviolet）的全新Macan Electric風采出眾、選用「金屬希臘灰」（Geyser Grey Metallic）的Taycan獨樹一幟。

FOXTRON首款市售車BRIA亮相大會現場，象徵熱誠、活躍與不畏挑戰的態度；FUSO旗艦重卡「New Super Great」於車展首度亮相，提供21.5至46噸級多元車型，滿足物流、營建與長途運輸等需求；MITSUBISHI公布第四代OUTLANDER及DESTINATOR同步於車展現身。

全新世代BMW X3以全新BMW飾光水箱護罩、光型變化智慧LED頭燈與T型LED尾燈展現傲視對手的氣勢，搭配環繞光幕搭配環抱車室的懸浮式曲面螢幕、AR擴增實境導航功能等智慧科技營造更全面用車體驗；CMC中華汽車帶來新世代ZINGER，以更紮實的車體結構與較前一代升級的動力，重新定義臺灣道路上「能扛、能走、能闖」的全能實力。

Tesla展出品牌旗艦豪華休旅Model X，烈焰紅（Ultra Red）車色，標配自動前車門加上標誌性的鷹翼後車門，可選配5至7人座，擁有2,250公斤拖曳能力與超過2,600公升的儲物空間，續航里程高達597公里，並具備1,020匹等值馬力，零百加速2.6秒，極速達262km/h，堪稱地表最快純電休旅。

2026臺北新車暨新能源車大展今日在臺北世貿開幕，展覽為期5天至2026年1月4日。（記者古可絜攝）

NISSAN因應電動化趨勢，亦展示專為國際電動方程式賽事打造的Formula E GEN3 EVO純電賽車等技術成果。（記者古可絜攝）

全新世代MINI John Cooper Works Cabrio登場，為臺灣市場首次正式引進的JCW敞篷車型。（記者古可絜攝）

LEXUS系列陣容包含LF-ZC概念車（Lexus Future Zero-emission Catalyst）首度於臺灣亮相。（記者古可絜攝）

TOYOTA亮相全新大改款、日本進口的全球熱銷王者RAV4。（記者古可絜攝）

HONDA攜多款重點車型亮相，全新休旅ZR-V、Prelude等年度焦點車款。（記者古可絜攝）

現場匯聚HONDA、LEXUS、LUXGEN、MAZDA、TESLA等國內外重量級汽機車品牌，超過百臺車款齊聚。（記者古可絜攝）

FOXTRON首款市售車BRIA亮相大會現場，象徵熱誠、活躍與不畏挑戰的態度。（記者古可絜攝）

現場匯聚HONDA、LEXUS、LUXGEN、MAZDA、TESLA等國內外重量級汽機車品牌，超過百臺車款齊聚。（記者古可絜攝）

現場匯聚HONDA、LEXUS、LUXGEN、MAZDA、TESLA等國內外重量級汽機車品牌，超過百臺車款齊聚。（記者古可絜攝）

全新世代BMW X3以全新BMW飾光水箱護罩、光型變化智慧LED頭燈。（記者古可絜攝）

保時捷全新Macan Electric身披「極致紫」（Ultraviolet）風采出眾。（記者古可絜攝）

保時捷首度在臺亮相911 Spirit 70與911 GT3 RS。（記者古可絜攝）

Tesla展出品牌旗艦豪華休旅Model X，其具備1,020匹等值馬力，零百加速2.6秒，極速達262km/h，堪稱地表最快純電休旅。（記者古可絜攝）

寶嘉聯合旗下4大品牌Alfa Romeo、CITROËN、Jeep以及PEUGEOT也帶來公開亮相車款。（記者古可絜攝）

Royal Enfield展出包括350cc與650cc全系列共6款車型。（記者古可絜攝）

FUSO旗艦重卡「New Super Great」於車展首度亮相，提供21.5至46噸級多元車型，滿足物流、營建與長途運輸等需求。（記者古可絜攝）

HONDA現場首度帶來水上載具，8米長遊艇以及船外機。（記者古可絜攝）