2026臺北電玩展早鳥票限量開賣 現省百元再抽熱門遊戲機

記者古可絜／綜合報導

2026臺北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將於1月29日至2月1日在南港展覽館1館登場，預購票即日起開放搶購，去年首度推出的150元早鳥票，再度好評回歸，限量5,000張售完為止，購票現省百元入場可再抽PlayStation®5（Slim）數位版、Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合；同步開賣TGS X AKB48 Team TP獨家聯名套票，購買套票不僅能獲得獨家限定特典組，更享紀念親遞會指定場次的參加資格，呼籲玩家把握機會搶票，與喜愛的成員近距離互動。

廣告 廣告

一年一度的「GAME STAR遊戲之星票選」活動同步開跑，12月31日前為自己心目中的遊戲之星投下珍貴的一票。該屆共有來自海內外計123款優秀作品參與，包括在TGA橫掃9項大獎的《光與影：33號遠征隊》、萬眾矚目將於明年全球同步公測的《明日方舟：終末地》等，競爭相當激烈。

即日起至12月28日ibon售票系統搶先獨家開賣限量5,000張150元早鳥票（原價250元）；另有2,400組的「TGS × AKB48 Team TP」獨家聯名套票（售價650元）也於購物橘子平臺同步限量開賣，販售至1月7日截止，以上限量票種皆售完為止。

預購票正式開賣期間為12月29日至明年1月28日，單日票優惠價200元，還有包括年度新品的350元周邊套票，想一次連逛兩天或呼朋引伴的玩家，亦可選擇990元的二日玩家套票，套票可享新款TGS週邊。凡任一票種，憑購票憑證可參加抽獎，有機會將PlayStation®5（Slim）數位版、Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合等熱門遊戲主機帶回家。

TGS也首度與Mitsui Shopping Park LaLaport南港攜手，展期間憑TGS有價票券至商場可兌換100元折價券乙張；此外，為號召喜愛遊戲的全年齡玩家，2026 TGS將延續開放12歲以下兒童與設籍於南港區居民可憑證件免票入場，鼓勵家長在寒假期間，全家一同來體驗熱門遊戲、各類體感遊戲，讓孩子用正確方式了解電玩樂趣，現場還有闔家歡樂的桌遊樂園與Indie House獨立遊戲專區，是寓教於樂的最佳去處。

2026臺北電玩展早鳥票限量開賣。（臺北市電腦公會提供）

2026臺北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將於1月29日至2月1日在南港展覽館1館登場。（臺北市電腦公會提供）

即日起至12月28日ibon售票系統搶先獨家開賣限量5,000張150元早鳥票（原價250元）。（臺北市電腦公會提供）

一年一度的「GAME STAR遊戲之星票選」活動同步開跑，12月31日前為自己心目中的遊戲之星投下珍貴的一票。（臺北市電腦公會提供）