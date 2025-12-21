2026臺北電玩展 早鳥票開放搶購

記者古可絜／綜合報導

2026臺北國際電玩展（TGS）將於1月29日至2月1日在南港展覽館1館登場，預購票即日起開放搶購，去年首度推出的150元早鳥票，再度好評回歸，限量5000張，售完為止，購票現省百元，入場可再抽PlayStation®5（Slim）數位版、Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合；同步開賣TGS X AKB48 Team TP獨家聯名套票，購買套票不僅能獲得獨家限定特典組，更享紀念親遞會指定場次參加資格，呼籲玩家把握機會搶票，與喜愛的成員近距離互動。

一年一度的「GAME STAR遊戲之星票選」活動同步開跑，本月31日前為自己心目中的遊戲之星投下珍貴的一票。

即日起至28日，ibon售票系統搶先獨家開賣限量5000張150元早鳥票（原價250元），另有2400組「TGS × AKB48 Team TP」獨家聯名套票（售價650元）也同步限量開賣，販售至1月7日截止；預購票正式開賣期間則為29日至明年1月28日。

2026臺北電玩展早鳥票限量開賣。（臺北市電腦公會提供）