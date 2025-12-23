2026臺北電玩展1/29南港展覽館登場

記者古可絜／臺北報導

2026臺北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將於1月29日至2月1日在南港展覽館1館的1樓與4樓同步開展，同場舉辦亞太遊戲高峰會今（23）日釋出年度大會的論壇主題與亮點講者，並開放聽眾登錄報名；TGS商務區與玩家區亦陸續公開部分展出陣容，包括日系遊戲任天堂、發行代理商傑仕登、臺灣萬代南夢宮娛樂、雲豹娛樂等，將展出玩家最期待的大作與熱門遊戲，還有PlayStation by Acer gaming、Sandisk等電競品牌及硬體周邊廠商，推出各類熱門產品與展場限定優惠，歡迎玩家趁開春寒假為遊戲電競設備進行大採買。

TGS將於1月29日至30日同期舉辦B2B商務區與亞太遊戲高峰會，並首度在南港展覽館1樓I區擴大舉辦，其中亞太遊戲高峰會年度大會將重磅推出「MAIN STAGE」及「AI STAGE」兩大舞臺，聚焦遊戲開發、獨立遊戲、營運行銷、金流支付、生成式AI、趨勢科技共6大熱門議題，「MAIN STAGE」將有來自全球遊戲相關產業鏈的菁英講師齊聚，包括yosp Inc的CEO吉田修平、GRAVITY的COO暨Chairman of the Board北村佳紀、Fahrenheit 213 Inc的CEO塩川洋等，頂尖大師都將親臨現場，為聽眾揭開遊戲產業背後秘辛並帶來最新趨勢情報。

「AI STAGE」則邀請到來自Amazon Web Services、AssetHub、HatsuMuv、NVIDIA的專業講師，分享AI技術的創新應用、引領商業發展可能性；則TGS商務區共吸引16個國家地區、破百家業者參展，類型橫跨獨立遊戲、遊戲開發、發行代理、金流服務、在地化服務、行銷推廣、美術動畫設計、IP授權、音效製作、AI應用等，涵蓋全產業鏈。

兩大特色專區今日首度曝光展覽內容，其中桌遊樂園共有31家企業與海內外工作室，攜手帶來超過80款精采作品，包括多款知名IP集換式卡牌，還有闔家歡樂、三五好友相聚都適合的各類型桌遊產品，現場試玩桌讓所有玩家都能感受不插電的遊戲樂趣。

而Indie House獨立遊戲專區則有來自23個國家地區、190家、共計超過250款作品展出，站穩全臺最大獨立遊戲盛會位置，積極支持獨立遊戲生態系全球發展的Smilegate STOVE，今年首度以贊助商身份參與，同時Indie House也與全球戰略夥伴合作推出的「國際獨立遊戲館」，規模不僅擴大，更打造最國際化的獨立遊戲展示平臺，為呈現開發者多元創意與全球獨立遊戲開發能量。

2026臺北國際電玩展今日公布全新周邊商品。（記者古可絜攝）

