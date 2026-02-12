2026臺北非常Live！音樂空間夥伴招募 開啟「恨帥潮」夜生活

記者楊惟甯／台北報導

臺北是一座高效運轉的產業城市，更是一座懂得生活、品味、創造風格的城市，一個跨世代都能共感的城市。而音樂展演空間作為城市文化推展的重要據點，長期扮演構建臺灣流行音樂產業生態的關鍵角色，為響應一年一度「潮臺北TRENDY TAIPEI」音樂盛會，去年首屆「潮臺北TRENDY TAIPEI」系列活動「臺北非常Live！」共邀集22家音樂展演空間業者響應，舉辦長達1個月57場演出，吸引超過6,000人次觀眾走進場館，感受多元音樂沉浸現場演出魅力。

今年「臺北非常Live！」 以Z世代新興流行態度「恨帥潮」為核心主軸。（圖／台北市政府提供）

今年「臺北非常Live！」 以Z世代新興流行態度「恨帥潮」為核心主軸，除了外在風格展現，更是一種自我認同、勇於表態、敢於做自己的精神，在「臺北非常Live！」不同世代用音樂、文化與創意為共同語言，串聯美好Life想像，創造更多元活力的現場Live夜魅力。

2026「臺北非常Live！」透過整合串聯音樂展演場館、產業資源與城市場域，促使更多跨域合作與產業商機，帶動Live House、音樂餐廳與複合式展演空間的升級與轉型。從流行、爵士、樂團、嘻哈、電子音樂到跨界演出，匯聚多元音樂類型，打造沈浸式音樂體驗饗宴，凝聚各音樂展演空間的能量並持續注入新動能，從黃昏一路熱鬧到深夜，勾勒屬於臺北的音樂地圖，讓國內外旅客不只聆聽音樂，而是走進現場、深度融入地方、感受臺北各角落的聲音風景與文化溫度。

「臺北非常Live！」從流行、爵士、樂團、嘻哈、電子音樂到跨界演出，匯聚多元音樂類型，打造沈浸式音樂體驗饗宴。（圖／台北市政府提供）

凡參與並入選之場館夥伴均可參加大型聯合展銷演出活動及串聯場館演出活動；獲得活動籌劃及執行費用補助、售票KPI與獎勵機制、活動售票與餐飲收入均歸場館業者所有，再獲市府相關宣傳渠道曝光，提升品牌能見度！

2026「潮臺北TRENDY TAIPEI」即將登場，呈現臺灣當代音樂、創意科技產業和世界最新發展趨勢，整合「演唱會經濟」、「產業趨勢」、「城市行動」3大領域，跨界音樂、文化藝術、科技領域等精彩系列活動，將城市的文化潮流及底蘊拓展到臺北的每個角落，潮流製造機，定義未來，即將登場！

申請方式：

即日起至115年3月16日止，請點選申請表單填寫相關資訊：招募簡章及申請表單https://reurl.cc/dqEV9q

