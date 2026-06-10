「2026臺北音樂不斷電」10強誕生 Leo王接棒北流總決賽評審
【緯來新聞網】由臺北市文化局與臺北流行音樂中心共同主辦的原創音樂賽事「2026臺北音樂不斷電」，上週末於信義香堤大道廣場完成激烈的20強複賽。活動邀請「八十八顆芭樂籽」主唱阿強幽默主持，評審團則集結滅火器鼓手柯光、美秀集團鍵盤手冠佑、金曲最佳專輯製作人林志仁（高潮）及DIZLIKE吉他手曼達等金獎陣容。儘管第二日下午現場突遭大雷雨襲擊，卻絲毫未澆熄樂迷熱情，雷聲甚至與舞台節奏巧妙交錯，讓阿強打趣直呼：「今天的雷聲都有對到拍子！」
臺北音樂不斷電複賽評審冠佑（左起）、柯光、曼達、高潮。（圖／北流提供）
經過兩天考驗街頭現場應變能力的競演，年度10強名單正式出爐，包括：**津々、Bella Cry、銀河1966、應聲倒地、波羅密、henÿ、Marswalk、蕨鳴子fernoiz、貝瑞奶昔以及共振效應**。本屆10強風格橫跨獨立搖滾、另類流行與新世代創作等多元面向。評審柯光指出，作品好壞不單看技術強弱，Sense、美感與創意才是最核心的要素；曼達則強調看重成員間的一致性，期許晉級者能針對缺失微調，在接下來更大的舞台完整釋放原創實力。
總決賽將於7月4日至7月5日移師臺北流行音樂中心戶外表演空間及文化館前廣場舉行，免費開放樂迷入場。屆時10強選手將登上北流戶外大型舞台，決賽評審團更重磅邀請到「嘻哈金曲歌王」**Leo王**與「好樂團」主唱**許瓊文**坐鎮，全面評選詞曲獨特性、演唱技巧與舞台風格等六大面向。此外，今年更邀請來自日本 FUJI ROCK FESTIVAL、東協音樂節（AXEAN）、泰國 Monster 音樂節等亞洲音樂產業的重量級代表到場交流並參與評選，積極助攻台灣原創音樂團隊接軌國際海外市場。
由臺北市文化局與北流主辦的「2026臺北音樂不斷電」宣告年度10強樂團誕生，並將於7月進軍北流戶外廣場決戰冠軍寶座；圖為主持人阿強。（圖／北流提供）
除了緊張的決賽競演，由賽事延伸打造的「2026不斷電音樂節」也將同步登場。現場除規劃雙舞台形式、近期將揭曉超狂演出卡司外，更結合了複合式特色市集體驗。北流董事長梁序倫表示，「臺北音樂不斷電」長期致力於發掘並培育人才，決賽現場除了首創專屬「策展人觀賽特區」，選拔出4組優勝團隊後更將隨即舉辦產業交流媒合會，讓新生代創作者能與海內外音樂策展人、媒體面對面交流，實質對接市場，邀請所有樂迷一同見證台灣原創新聲的誕生。
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