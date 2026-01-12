2026臺南古都國際半程馬拉松推展運動平權 健康休閒體驗組加開延長報名期限至115年1月31日

▲2026臺南古都國際半程馬拉松-主視覺

【記者 劉秋菊／台南 報導】「2026臺南古都國際半程馬拉松」迎來20週年里程碑，該賽事將於2026年3月1日（星期日）在臺南市政府永華市政中心南島路盛大舉行。古都馬作為臺南最具代表性的國際路跑賽事之一，今年活動一開放報名即獲得熱烈回響，本屆賽事報名人數達25,284人，為了支持運動部推展平權運動，特別新設「健康休閒體驗組」（5km）提供身心障礙者參與，該組別延長報名至115年1月31日，名額有限，歡迎身心障礙者能踴躍參與，體現全民運動之精神。

黃偉哲市長表示，市府長期致力於推動全民運動與健康城市理念，透過大型運動賽事，鼓勵市民培養規律運動習慣。今年古都馬適逢20週年，更具象徵意義，除持續提升賽事品質與國際能見度外，也特別呼應運動部推展運動平權政策，讓不同族群都能在友善、安全的環境中參與運動。

臺南市政府體育局陳良乾局長表示，今年特別新設「健康休閒體驗組」，專為身心障礙者量身打造，提供更友善的參賽選擇，真正落實「運動零距離、參與不設限」的精神。該組別參與者免報名費，只需繳交500元保證金，活動當天可憑號碼布及證件退還保證金，如欲報名，請逕至雲端（https://forms.gle/73AAx5peuDBj8pSP6）填報表單，額滿表單將自動關閉。期待更多身心障礙者能夠走出戶外參與運動，透過實際行動體驗路跑樂趣，培養規律運動習慣，進一步促進身心健康與社會參與。

臺南市政府體育局表示「2026臺南古都國際半程馬拉松」不僅是一場競速賽事，更是一個推動健康生活，促進社會共融的重要平台。未來市府也將持續結合運動、觀光與城市行銷，打造更具包容性與永續精神的運動賽事，邀請全民齊聚臺南，用雙腳感受古都魅力，攜手邁向健康、平權的運動城市。(照片體育局提供)

「2026臺南古都國際半程馬拉松」健康休閒體驗組報名注意事項

1.競賽資訊：

(1)競賽項目：健康休閒體驗組

(2)競賽距離：5公里

(3)報名費：免費，需先繳納一般組報名費用$500元等同保證金

請匯款至活動執行單位「臺南市體育總會田徑委員會」帳戶：

戶名：臺南市體育總會田徑委員會

銀行：元大銀行台南分行(806)

帳號：20612000016608

(4)集合/檢錄時間：無晶片計時 無計名次、檢錄

(5)集合時間：05:50

(6)起跑時間：06:15

(7)活動會場：臺南市政府永華市政中心西拉雅廣場(身障選手會有專人引導

，活動會場亦會設置身心障礙跑者專屬帳篷，活動平面圖將於賽前公告於

體育局網站及古都馬拉松社群網站)。

2.報名方式：

(1)報名對象:需持有身心障礙手冊或證明。

(2)需下載「參賽切結書」(檔案如附)列印後填寫，並填妥切結書上所需相關證明文件（包含基本資料填寫、身心障礙手冊或證明正反面）後「掃瞄」或「拍照」，將檔案及匯款證明一同案寄至臺南市政府體育局承辦人電子信箱：pian0812@mail.tainan.gov.tw

(3)如為視障跑者：

a.參賽之過程中，必須全程皆有陪跑員引導，並以「陪跑繩」與視障陪跑員連接，禁止單獨於路線上競賽。

b.每位視障跑者陪跑員限一位，具參加資格、無須繳費，將提供陪跑員專屬號碼布(隨視障跑者物資寄送)，活動日陪跑員須配戴此號碼布、服裝自理。

c.陪跑員規則及限制:人數限1、享有參賽資格、恕無提供相關其他權益，如：報名禮、完賽禮等，可單獨進入終點。

3.注意事項：

(1)身障公益選手報名前，請審慎評估個人自身狀況，或由監護人/陪跑者評估

是否能負擔該組別距離，請勿過度勉強導致體能無法負荷。

(2)公益選手可憑號碼布+有照片之身份證明文件於活動當日至指定帳篷退還

保證金。

(3)活動當日未到之公益選手，賽後不提供保證金退還，並由大會代捐身障公

益團體。

(4)如為肢體障礙選手且使用帶輪輔具者（如：一般輪椅、運動輪椅、手推輪

椅等），建議建議配戴自行車安全帽以策安全。

(5)因應賽事人潮眾多並考量參賽者安全，本賽事未開放使用任何電動輔具，

包含：電動輪椅、電動代步車、電動車頭等。

(6)路跑為有一定風險之戶外運動賽事，建議脊髓損傷、燒燙傷、暫時性失能、任何身心障礙或特殊疾病者需謹慎評估自身排汗散熱體況，請勿勉強參賽。報名如有相關疑問請電洽臺南市政府體育局承辦人：(06)2157691#226