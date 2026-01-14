「2026臺南古都國際半程馬拉松」賽前訓練正式啟動 市府跑者共襄盛舉迎接馬拉松盛會

▲2026古都馬拉松賽前訓練營大合影。

【記者 劉秋菊／台南 報導】「2026臺南古都國際半程馬拉松」迎來20週年里程碑，賽事將於2026年3月1日（星期日）在臺南市政府永華市政中心南島路盛大舉行，臺南市政府跨局處一起以行動支持古都馬，日前（14）日林榮川副秘書長、徐健麟副秘書長、市長室林唯莉秘書、主計處李錫東處長、客家事務委員會陳新裕主任委員、體育局陳怡平人事主任齊聚臺南市體育場參與賽前訓練，不僅能提升心肺功能及肌耐力，也能提升跑步知能，避免運動傷害，讓大家能夠朝著心中設定的目標邁進。

廣告 廣告

▲2026古都馬拉松賽前訓練營暖身。

林榮川副秘書長表示古都馬拉松為臺南指標性賽事之一，期望藉由馬拉松賽事及相關活動能帶動市民運動風氣，讓所有市民跑者能一同參與，馬拉松活動不僅能提升運動表現，也能讓身心靈更加健康。

徐健麟副秘書長表示身為本次古都馬拉松的跑者之一，養成規律及定時的運動習慣是必須的，希望藉由這次的賽前訓練活動建立正確的運動觀念，藉由團體訓練氛圍，提高持續訓練的動力與紀律，並且與其他跑者分享與交流經驗心得，讓跑步融入日常生活。

▲2026古都馬拉松賽前訓練營教練講解。

臺南市政府體育局陳良乾局長表示，古都馬拉松賽前訓練營不只是為了跑完一場比賽，而是從身體、心理、知識與社群全方位提升跑者表現與安全，創造更高完賽率與更好的跑步體驗。

臺南市政府體育局表示歡迎市民朋友一起歡慶古都馬20週年，未來，體育局將持續辦理各項活動，促進全民參與，提升多元的賽事體驗，期待在賽事中與所有熱愛馬拉松的跑者們相會。(照片體育局提供)