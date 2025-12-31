2026臺南好YOUNG跨年開唱 精采表演愈夜愈嗨

記者王勇智／臺南報導

臺南市政府主辦的「2026臺南好YOUNG跨年晚會」今（31）晚登場，集結臺、韓、港、日等知名藝人、天團接力演出，陣容華麗。除了跨年演唱會卡司精采可期，廣場現場更聚集許多在地美食攤販，讓民眾聽覺、味蕾都能獲得最大滿足。

「2026臺南好YOUNG跨年晚會」晚間率先由禾羽KIMI登台，為將近7小時的演唱會馬拉松舞台暖場，主持人吳建恆、徐凱希熱情與現場觀眾互動，演唱會也正式揭開序幕。潮流創作歌手派偉俊、「最美星二代」Angie安吉先後帶來精采表演，時而動感、時而抒情，不少親子家庭也來到現場同樂。

隨著夜色更深，演唱會現場人潮愈來愈多，雙人英倫搖滾樂團JADE登台，特色曲風瞬間將觀眾拉入不同氛圍；金曲天團「麋先生」一登台更是瞬間沸騰台前氣氛，暢快搖滾同時融合抒情、電子等多種元素，創造出既熱血又細膩的聽覺體驗。

緊接在「麋先生」的表驗後，由號稱「風雨男團」的FEniX帶來精湛唱跳演出，點燃現場熱力，台下粉絲熱情歡呼。截至晚間8時為止，美食區已經全滿，舞台前草地區則已接近9分滿，主辦單位統計現場約已聚集15萬人次觀眾。

臺南市政府主辦的「2026臺南好YOUNG跨年晚會」在今晚登場，集結臺、韓、港、日等知名藝人、天團接力演出，陣容華麗。（臺南市政府提供）

