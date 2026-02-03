2026臺南月津港燈節 以光藝術點亮鹽水夜景

記者王勇智／臺南報導

臺南市政府今（3）日於鹽水區永成戲院舉辦「2026臺南月津港燈節」宣傳記者會，宣布將於2月7日起至3月8日止，在鹽水月津港親水公園盛大展出；邁入第16年的月津港燈節，今年以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景 Cloudscape」為主題，結合光藝術、科技媒材與地方文化記憶，邀請民眾走入夜間河港，在光影交織中感受橫跨歷史與未來的沉浸式藝術體驗。

臺南市文化局說明，這屆燈節規劃「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」3大展區，邀集來自臺灣、日本、韓國等50組藝術家參與，展出60組作品。作品取材自鹽水數百年來累積的信仰文化、生活紋理與自然景觀，透過光、霧、聲音及互動裝置，重新詮釋地方記憶，並描繪城市面向未來的多元想像。

文化局指出，今年適逢馬年，主題燈「天馬獸」以高度藝術性與視覺張力，帶給大小朋友驚喜與感動。此外，也持續提供新銳藝術家與年輕世代展現創作能量的舞台，使月津港燈節成為兼具藝術深度與公共參與的文化平台。

臺南市長黃偉哲出席記者會時表示，今年燈節展期長達1個多月，與鹽水蜂炮的熱鬧動態形成不同層次的文化風貌；月津港燈節在水域展出的精采作品，結合鹽水老街的「月之美術館」，讓水面與巷弄、當代藝術與歷史街區相互輝映，展現鹽水獨有的文化深度與城市魅力。

月津港燈節開幕啟燈晚會將於2月7日晚間登場，月津港親水公園將設置水上舞台，結合燈光投影與音樂演出，為燈節揭開序幕。歡迎國內外民眾於春節與元宵期間走訪鹽水，親身感受月津港燈節的夜間光藝術魅力；同時漫步老城巷弄，品味鹽水老街與在地美食，體驗臺南獨有的文化風景。

今年燈節規劃「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」3大展區，邀集來自臺灣、日本、韓國等50組藝術家參與，展出60組作品。（臺南市政府提供）

臺南市政府今日舉辦「2026臺南月津港燈節」宣傳記者會，歡迎國內外民眾於春節與元宵期間走訪鹽水，親身感受月津港燈節的魅力。（臺南市政府提供）