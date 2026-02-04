「2026臺南行春網站」一站掌握逾百項活動與吃喝玩樂

▲2026_Pokémon_GO_Tour：卡洛斯-臺南-主視覺圖。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】為便利民眾規劃春節與元宵連假旅遊行程，臺南市政府觀光旅遊局彙整逾百項春節活動，建置「2026臺南行春」網站，整合春節及元宵期間全市重要展覽、演藝、活動、花海、導覽活動、燈會、交通等資訊，並串聯交通局即時交通資訊網，同時彙整民政局提供的各區重要代表寺廟及相關年節活動，讓民眾一站掌握臺南過年期間最完整、最即時的旅遊與走春資訊，輕鬆安排豐富又安心的新春行程。

黃偉哲市長表示，臺南擁有深厚的歷史文化底蘊、豐富的自然景觀與多元美食，長期以來皆是國內外旅客春節旅遊的熱門城市。市府透過建置「2026臺南行春」網站，整合原本分散的旅遊資訊，提供清楚、好查詢的旅遊指引，無論是親子家庭、好友結伴或自由行旅客，都能快速找到符合需求的行程安排。臺南春節期間活動相當精彩多元，結合藝術、燈光、自然景觀與流行文化元素，打造豐富又具特色的節慶氛圍。除有被譽為最美山林燈節的「龍崎光節－空山祭」、曾榮獲德國紅點設計大獎的「月津港燈節」及「新營波光節」、普濟燈會等指標性燈節外，民眾亦可走訪六甲落羽松、梅嶺賞紫牡丹，順訪寺廟祈福，而各文化古蹟景點、藝文展館與文化園區也都規劃了豐富的展覽及活動，誠摯歡迎大家新春期間到臺南走春，感受濃厚年味與城市魅力。

觀光旅遊局林國華局長表示，春節連假期間，德元埤、葫蘆埤及虎頭埤等風景區於2月14日至22日舉辦「金馬伍吉 三埤迎春」活動，以新春意象佈置園區，營造喜氣熱鬧的年節氛圍；另於2月7日至3月8日在虎頭埤風景區展出「2026卡比胖拉出沒虎頭埤！新春『豚』好運」大型氣偶，打造療癒系觀光亮點，歡迎民眾前往賞景並拍照打卡，感受新春氣息。此外，「2026 Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南」將於2月20日至22日在臺南都會公園盛大登場，現場規劃三大主題棲息地，並設置寶可夢主題裝飾及人偶見面會，夜間更首次推出「超級之夜」，讓民眾不分白天或夜晚，皆能體驗遊戲與城市結合的樂趣。

此外，為鼓勵遊客深入體驗月津港燈節與鹽水蜂炮，觀光旅遊局彙整國光威樂假期、東南旅遊及雄獅旅遊等3家旅行社，推出共6條結合燈節與蜂炮活動的1至3日套裝遊程，行程內容涵蓋鹽水老街、周邊景點與特色美食，讓民眾免去自行規劃的煩惱，輕鬆暢遊臺南。且為提供遊客更實惠的旅遊選擇，亦整合11家旅館與民宿業者推出住宿優惠方案，包括湛湛里煙、溫莎堡汽車旅館新營館、安平留飯店、劍橋大飯店台南館、柳營尖山埤渡假村、台糖長榮酒店（台南）、嵐茵鐵道飯店、柳迎花香會館、和逸飯店台南西門館、台南大飯店及台南大員皇冠假日酒店等，民眾凡持月津港燈節或鹽水蜂炮活動紙本DM，或以手機出示相關DM圖片，即可依各業者公告內容享有專屬住宿優惠，讓新春旅遊更超值。更多春節與元宵活動、套裝行程及旅宿優惠資訊，歡迎至「2026臺南行春」網站、台南旅遊網及台南旅遊臉書粉絲團查詢。